Phá ổ mại dâm đội lốt massage

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa kiểm tra, triệt phá tụ điểm mại dâm tại cơ sở massage Dương Hồng thuộc xã Vạn Tường do Hoàng Văn Nam (45 tuổi, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ và Nguyễn Thị Sữu (40 tuổi, trú xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) làm quản lý.

Cơ sở Massage Dương Hồng (thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng massage, cùng nhiều nữ nhân viên khác sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu mua dâm.

Được biết, hoạt động mại dâm tại cơ sở massage Dương Hồng được tổ chức rất tinh vi, khép kín, cửa được khóa nhiều lớp đề phòng lực lượng chức năng kiểm tra.

Dưới danh nghĩa dịch vụ massage, quản lý đã thông đồng, cho phép các nhân viên nữ thỏa thuận bán dâm với khách, sau đó trực tiếp ăn chia lợi nhuận từ số tiền mua bán dâm.

Các nhân viên nữ tại cơ sở Massage Dương Hồng.

Mỗi lần giao dịch, nhân viên nữ chỉ được giữ lại một phần, còn lại phải nộp lại cho quản lý để chia cho chủ cơ sở, hình thành đường dây hoạt động có tổ chức, chặt chẽ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bí mật theo dõi, thu thập chứng cứ và bất ngờ đột kích, bắt quả tang hành vi mua bán dâm của các đối tượng tại cơ sở này.