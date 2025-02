Phá đường dây đưa người sang Cô-Oét bán dâm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công đường dây đưa người sang Cô-Oét bán dâm dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động làm nhà hàng, giúp việc lương cao.

Ngày 22/2, thông tin từ Công an Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) về hành vi mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ khoảng tháng 1/2024 đến tháng 2/2025, Sương và Giang tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động bằng hình thức đăng facebook, hoặc thông qua mối quan hệ người thân, bạn bè… để đưa phụ nữ qua Cô-Oét làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực chất là hoạt động mại dâm thu lợi bất chính.

Bước đầu, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định có tổng cộng 7 nạn nhân (trong đó có 6 nạn nhân trú tại tỉnh Quảng Bình và 1 nạn nhân trú tại tỉnh Thanh Hóa) có hành vi bán dâm tại Cô-Oét, dưới sự điều hành của Sương và Giang.