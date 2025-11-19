Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 19/11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

z7241107750910-a58ea38eb9116aa8dd71608bf3dfb3db.jpg
Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để nhận nhiệm vụ công tác mới.

Ông Toàn được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 và được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Phong - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

z7241107750720-461166a5b5605b0798f025293744ed08.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Trần Phong.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân vì sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Ông cam kết hành động bằng tất cả trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đưa Khánh Hòa phát triển phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa hiện có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền và Nguyễn Thanh Hà.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ); Trình độ lý luận Chính trị: cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Trần Phong từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Cuối tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ có quyết định chỉ định ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Phùng Quang
#Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa #Trần Phong #HĐND tỉnh Khánh Hòa #công tác nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục