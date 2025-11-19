Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 19/11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Trần Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để nhận nhiệm vụ công tác mới.

Ông Toàn được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 và được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Phong - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Trần Phong.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân vì sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Ông cam kết hành động bằng tất cả trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đưa Khánh Hòa phát triển phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa hiện có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền và Nguyễn Thanh Hà.