Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

Luân Dũng
TPO - Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ, theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

299dong.jpg
﻿Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê Phú Thọ, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Ông Đông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (khóa XII dự khuyết), đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông công tác nhiều năm trong ngành kiểm sát, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ.

Vào tháng 10/2015, ông Đông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đến tháng 3/2016, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Sau đó, ông Đông được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La vào tháng 9/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Đến tháng 6/2024, ông Nguyễn Hữu Đông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu hiện nay là bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm gồm các ông, bà: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đại Thắng, Tạ Thị Yên và ông Nguyễn Hữu Đông (Phó Chủ nhiệm Thường trực).

Luân Dũng
