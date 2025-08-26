Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nước sông, hồ dâng cao kỷ lục, Hà Nội vận hành hết công suất các trạm bơm

Trọng Đảng
TPO - Đến chiều nay (26/8) theo ghi nhận trên địa bàn Hà Nội vẫn còn xảy ra mưa lớn, nhiều khu vực vẫn còn ngập. Riêng lượng nước trên các sông, hồ nội đô Hà Nội được cơ quan chức năng cho biết, đang dâng cao gấp đôi và phải vận hành hết công suất các trạm bơm để giảm úng ngập.

Đến thời điểm 16h chiều nay, tại nhiều khu vực của Hà Nội vẫn còn ngập. Mực nước ngập được ghi nhận từ 20 đến 40 cm. Nhiều phương tiện, trong đó có xe máy không thể lưu thông qua nhiều tuyến phố, khu vực.

Ví như tại khu vực các hầm chui số 1, số 5, số 6, trên Đại lộ Thăng Long, nước ngập sâu cả mét, giao thông hoàn toàn bị phong tỏa. Tình trạng ngập sâu cũng xảy ra tại các khu vực như phố Yên Xá; đường Triều Khúc (đối diện Trường Công nghệ GTVT); đường Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ); đường Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La)…

Thông tin về lượng mưa trên địa bàn Hà Nội đến chiều nay, Công ty Thoát nước Hà Nội vừa cho biết, có khu vực đã đạt lượng mưa lên đến trên 400mm. Cụ thể, phường Ba Đình 266mm, Hoàn Kiếm 252mm, Yên Sở 368mm, Hai Bà Trưng 461mm…

Theo lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội, chưa đầy 24 giờ đồng hồ nhưng lượng mưa trên địa bàn thành phố đã đạt cao nhất đến 461mm là lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay.

Thực trạng mưa lớn đã làm cho các sông, hồ ở Hà Nội lượng nước đang dâng cao mức kỷ lục trong năm nay, có vị trí mực nước đã dâng cao gấp đôi mức nước thông thường, gây tràn bờ và ngập đường.

Đề cập đến mực nước tại các sông hồ khu vực nội thành đến 14h chiều nay, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, sông Tô Lịch tại thượng lưu đập Thanh Liệt là 4,8 m (bình thường là 2,5 mét - cao hơn gấp đôi); sông Nhuệ tại Hà Đông là 5,7 mét (bình thường là 3,5 mét); sông Lừ tại trạm bơm Yên Sở là 4,2 mét (bình thường là 2,2 mét); hồ Linh Đàm 3,8 mét, bình thường là 2,5 mét;

Để hạ mực nước các sông, hồ và giảm ngập úng trong khu vực nội thành, từ việc vận hành 50 đến 70% tổ máy, đến 14h chiều nay, trạm bơm Yên Sở (bơm nước từ nội thành ra sông Hồng) đã vận hành hết công suất với 20 tổ máy - đây cũng là lần đầu tiên từ đầu mùa mưa đến nay Hà Nội vận hành 100% công suất trạm bơm Yên Sở. Các trạm bơm khác cũng được Cty Thoát nước vận hành tối đa công suất, như Cổ Nhuế, Đồng Bông 1

Trọng Đảng
