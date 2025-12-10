Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nữ sinh 16 tuổi đồng giải Nhì với con trai ca sĩ Trọng Tấn tại "Tiếng Hát Hà Nội 2025"

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Tại cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025, cô bạn Gia Linh giành giải Nhì phong cách dân gian, gây thổn thức khi thể hiện ca khúc "Thư Hà Nội".

Tối 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, đêm Chung kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2025 - do Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nội tổ chức có sự góp mặt của Top 15 thí sinh xuất sắc ở 3 dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Các thí sinh cùng nhau mang đến những lát cắt âm nhạc riêng biệt, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu cho mùa giải năm nay.

Giữa những giọng ca trẻ nhiều triển vọng, Nguyễn Gia Linh - cô gái sinh năm 2009 đến từ Ninh Bình, hiện học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ.

gia-linh-7.jpg

Bước vào đêm thi quyết định, Gia Linh (SBD 399) mang đến hai tiết mục: Bồng LaiThư Hà Nội. Chọn Bồng Lai - ca khúc gắn liền với Trưởng Ban giám khảo NSND Quang Vinh và từng được ca sĩ Anh Thơ thể hiện thành công, Gia Linh thừa nhận "áp lực ngay từ những bước đầu tiên bước ra sân khấu" bởi "cái bóng" quá lớn của đàn chị.

Với Thư Hà Nội, Gia Linh mang đến những câu hát đầy hoài niệm, khiến người nghe, đặc biệt là khán giả Thủ đô thổn thức bởi chất giọng mộc mạc, trong trẻo mà ấm áp.

gia-linh.jpg

"Soi" hồ sơ học tập của Gia Linh, nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ cho tài năng âm nhạc trẻ khi cô bạn từng là Thủ khoa đầu vào của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh sở hữu thành tích học tập tốt, nữ sinh Gen Z còn ghi tên trong nhiều cuộc thi và đạt giải thưởng cao: Giải thưởng Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng Nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương vàng Festival Tài năng toàn quốc.

Khép lại đêm Chung kết xếp hạng và trao giải, ban tổ chức gọi tên chủ nhân các giải thưởng gồm: Đào Lê Phương Chi giành Quán quân với hai ca khúc Sông ĐắkRông Mùa Xuân VềNgười Hà Nội. Giải Nhất thuộc về hai thí sinh ở dòng thính phòng và nhạc nhẹ: Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh.

Giải Nhì phong cách dân gian dành cho Nguyễn Gia Linh và Võ Thị Duyên, giải Nhì thính phòng gọi tên Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn, thí sinh Nguyễn Văn Việt Cường đạt giải Nhì ở dòng nhạc nhẹ.

cover-12.jpg
1470.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Tiếng Hát Hà Nội 2025 #Nguyễn Gia Linh #âm nhạc trẻ #giải thưởng âm nhạc #nhà hát hồ gươm #Trọng Tấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục