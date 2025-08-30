Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Nữ đầu bếp 'múa dao' phile cá ngừ đại dương hơn nửa tạ

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 29/8, tại Công viên Thiếu nhi, phường Quy Nhơn Nam, lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất bazan và biển”; khu trưng bày sản phầm ocop, làng nghề; ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng Gia Lai chính thức được khai mạc.

Các đầu bếp mổ và phile cá ngừ đại dương hơn 50kg. Clip: Trương Định.

Đây là các sự kiện nằm trong lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ”, diễn ra từ ngày 29/8-1/9.

Tại sân khấu chính ở Công viên Thiếu nhi, các đầu bếp đã thực hiện màn mổ và phile con cá ngừ nặng hơn 50kg trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả.

Từ nguồn nguyên liệu tươi ngon này, những đầu bếp trong nước cùng các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Úc đã sáng tạo nên hàng loạt món ăn độc đáo, kết hợp hương vị Á - Âu - Việt.

Bà Huỳnh Thị Xuân - một du khách theo dõi chương trình - chia sẻ: “Tôi thấy rất lạ miệng, trước giờ chỉ nghĩ cá ngừ để nấu canh hay kho, nay làm cả bánh xèo, nấu cháo. Đi thăm lễ hội đợt này tôi học hỏi được nhiều”.

tp-c2.jpg
tp-c3.jpg
tp-c4.jpg
Các đầu bếp mổ và phile cá ngừ đại dương. Ảnh: Trương Định.

Những món mới lạ như cơm lam cá ngừ, bánh xèo cá ngừ, cháo cá ngừ mắc ca, cá ngừ nướng Âu hay cà ri cay kiểu Thái đã đem đến trải nghiệm thú vị cho thực khách.

Ngay trong ngày đầu, hàng ngàn du khách đã thưởng thức các món chế biến từ cá ngừ; dự kiến khoảng 5.000 suất ăn miễn phí sẽ được phục vụ trong suốt 3 ngày lễ hội.

tp-c12.jpg
Món cá ngừ đại dương Sashimi. Ảnh: Trương Định.
tp-c13.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai thưởng thức món cá ngừ đại dương Sashimi.

Tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) được biết đến là thủ phủ đánh bắt cá ngừ đại dương Việt Nam. Nơi đây, việc chế biến cá ngừ vừa là một nét văn hóa lại vừa gần gũi với cuộc sống của người dân.

tp-c0.jpg
Du khách thích thú xem các đầu bếp làm bánh xèo nhân cá ngừ đại dương. Ảnh: Trương Định.
tp-c10.jpg
Người dân, du khách thưởng thức món bánh xèo﻿ nhân cá ngừ đại dương vừa mới "ra lò". Ảnh: Trương Định.
tp-c7.jpg
tp-c8.jpg
Rất đông du khách được 'chiêu đãi' cá ngừ đại dương và các sản phẩm từ cá ngừ tại lễ hội. Ảnh: Trương Định.
Trương Định
#cá ngừ đại dương #lễ hội ẩm thực #Gia Lai #món ngon cá ngừ #ẩm thực quốc tế #công viên thiếu nhi #đầu bếp Việt Nhật

