Nữ đầu bếp 'múa dao' phile cá ngừ đại dương hơn nửa tạ

Đây là các sự kiện nằm trong lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ”, diễn ra từ ngày 29/8-1/9.
Tại sân khấu chính ở Công viên Thiếu nhi, các đầu bếp đã thực hiện màn mổ và phile con cá ngừ nặng hơn 50kg trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả.
Từ nguồn nguyên liệu tươi ngon này, những đầu bếp trong nước cùng các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Úc đã sáng tạo nên hàng loạt món ăn độc đáo, kết hợp hương vị Á - Âu - Việt.
Bà Huỳnh Thị Xuân - một du khách theo dõi chương trình - chia sẻ: “Tôi thấy rất lạ miệng, trước giờ chỉ nghĩ cá ngừ để nấu canh hay kho, nay làm cả bánh xèo, nấu cháo. Đi thăm lễ hội đợt này tôi học hỏi được nhiều”.
Những món mới lạ như cơm lam cá ngừ, bánh xèo cá ngừ, cháo cá ngừ mắc ca, cá ngừ nướng Âu hay cà ri cay kiểu Thái đã đem đến trải nghiệm thú vị cho thực khách.
Ngay trong ngày đầu, hàng ngàn du khách đã thưởng thức các món chế biến từ cá ngừ; dự kiến khoảng 5.000 suất ăn miễn phí sẽ được phục vụ trong suốt 3 ngày lễ hội.
Tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) được biết đến là thủ phủ đánh bắt cá ngừ đại dương Việt Nam. Nơi đây, việc chế biến cá ngừ vừa là một nét văn hóa lại vừa gần gũi với cuộc sống của người dân.