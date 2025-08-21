'Du lịch vị giác' qua các nền văn hóa, ẩm thực nổi tiếng 5 châu ngay phía Đông TP.HCM

Ngày 23/8 tới đây, dự kiến sẽ có hàng vạn du khách đổ về phía Đông TP.HCM, khi Vinhomes Grand Park khai mở Lễ hội Bia và Ẩm thực Quốc tế - Grand Food Fair, đưa đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ an cư, đầu tư tại TP.HCM.

Từ Oktoberfest trứ danh đến Grand Food Fair “vui bất tận”

Được mệnh danh là lễ hội bia lớn nhất thế giới, Lễ hội Oktoberfest tại Đức thu hút hàng triệu du khách đổ về mỗi năm nhờ những cốc bia vàng sóng sánh, ẩm thực truyền thống phong phú, âm nhạc rộn rã suốt nhiều ngày.

Tinh thần gắn kết cộng đồng và niềm vui bất tận ấy sắp được tái hiện sống động ngay giữa khu Đông TP.HCM, tại Lễ hội Bia và Ẩm thực Quốc tế - Grand Food Fair, lần đầu được tổ chức tại Vinhomes Grand Park.

“Nam giới ai mà không háo hức trước thông tin này. Nhiều bạn bè của mình đã hẹn cuối tuần về đây để thưởng thức các loại bia đặc sắc”, anh Xuân Hùng, cư dân Vinhomes Grand Park, chia sẻ.

Grand Food Fair, ngày 23/8, mở ra hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực đa quốc gia ngay tại Vinhomes Grand Park

Theo đó, vào ngày cuối tuần 23/8, công viên Grand Park trong lòng Vinhomes Grand Park sẽ là nơi đón hơn 70.000 cư dân và hàng ngàn khách vãng lai về “trẩy hội”. Sự kiện được quy hoạch thành 4 không gian. Trong đó, khu vực lễ hội bia gồm 10 gian hàng - nơi cánh mày râu có thể thưởng thức cùng lúc hương vị bia Đức, Úc, Bỉ, Séc, Việt Nam… Nhiều dòng bia thủ công cho đến thương hiệu mới áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại đều góp mặt.

Đi cùng với những ly bia mát lạnh là menu ẩm thực chuẩn vị. Khu vực ẩm thực quốc tế gồm 15 gian hàng xôm tụ các món ăn nổi tiếng Hàn Quốc, Brazil, Nga, Việt Nam... Vừa thưởng thức món ngon, khách vừa có thể theo dõi cuộc thi King of BBQ, hay lập nhóm tham gia đấu trường uống bia, hay đơn giản là check-in đường cờ các quốc gia, backdrop lễ hội.

Sau hành trình “du lịch vị giác” 5 châu, các gia đình có riêng một không gian vui chơi giải trí, vừa gia tăng kết nối, vừa nhận về những phần quà thú vị. Trong đó, khách check-in sớm sẽ được tặng 200 ly bia miễn phí, trẻ em được tặng vé vui chơi tại công viên Grand Park.

Đêm xuống cũng là lúc sân khấu âm nhạc sáng đèn. Màn led khổng lồ sắc màu rực rỡ hòa quyện với màn trình diễn đa dạng từ band nhạc đường phố, giao lưu ca sĩ, DJ show sẽ khuấy động cảm xúc khán giả. Hứa hẹn tạo nên cao trào sẽ là màn hòa nhịp “Cheer to the World” - đồng loạt nâng ly kết nối đa quốc gia. Và khép lại là màn pháo hoa mãn nhãn giữa nhạc EDM bùng nổ.

Nơi an cư cũng là tâm điểm lễ hội quốc tế

Grand Food Fair chỉ là một trong vô vàn mảnh ghép ấn tượng tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu của Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM. Hơn 5 năm qua, cộng đồng cư dân tinh hoa hơn 70.000 người của Vinhomes Grand Park luôn được “chiều chuộng” với môi trường sống đủ đầy tiện ích trong bán kính tiếp cận vài bước chân. Đại đô thị còn mang đến cho cư dân nhịp sống sôi động, náo nhiệt hơn phố, khi 365 ngày trong năm được thắp sáng bởi các lễ hội, sự kiện cộng đồng.

Với cư dân và du khách, các tiện ích như công viên 36ha, công viên Grand Park, hệ thống sân tập luyện thể thao, quảng trường tại Vinhomes Grand Park… đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các giải thi đấu, lễ hội âm nhạc, phong trào sống xanh, chốn sinh hoạt, giao lưu của các câu lạc bộ.

Những lễ hội quốc tế kiến tạo vị thế tâm điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn bậc nhất TP.HCM cho Vinhomes Grand Park

Cùng với đó, hàng trăm lễ hội và sự kiện độc đáo đã được tổ chức, như Carnival of Lights, Lễ hội Halloween, The Grand Pumpkin City, Giáng sinh diệu kỳ - Christmas Miracle, Amazing Grand Park, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, và đặc biệt là 8Wonder thu hút hơn 20.000 du khách… đưa Vinhomes Grand Park trở thành một thành phố điểm đến đầy sức hút tại phía Đông TP.HCM.

“Sống tại đại đô thị mà ngỡ như tại thủ phủ lễ hội quốc tế, không cần đi đâu xa cũng được thưởng thức và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực khắp nơi trên thế giới”, chị Minh Thư, cư dân Vinhomes Grand Park, không giấu được niềm tự hào.

Cảm nhận của chị Thư cũng giống như hàng trăm ngàn cư dân đang sinh sống tại các khu đô thị Vinhomes trên cả nước. Mẫu số chung của các không gian sống “họ Vin” đó là: hệ tiện ích cao cấp “all-in-one”, cộng đồng cư dân văn minh liên tục được nâng tầm chuẩn sống bằng các sự kiện, lễ hội đa quốc gia.

Đơn cử, tại phía Bắc, Ocean City ghi dấu trên bản đồ du lịch bằng Lễ hội Đèn lồng Quốc tế, Lễ hội BBQ & Brew Festival, các lễ hội văn hóa Hàn Quốc, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”… thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Vinhomes Royal Island vừa mới ra mắt đã trở thành thủ phủ lễ hội, giải đấu quốc tế với các tâm điểm là Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, Quảng trường Hoàng Gia, sân golf 160ha…

Không kém cạnh, Vinhomes Grand Park cũng đang là ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch phía Nam. Với chuỗi lễ hội diễn ra quanh năm tạo nên nhịp sống sôi động và thu hút dòng khách khổng lồ, đại đô thị không chỉ là chốn an cư lý tưởng, ngập tràn trải nghiệm, mà còn là điểm đến đầu tư giàu tiềm năng bậc nhất phía Đông TP.HCM.