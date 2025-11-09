NSƯT Kiều Hưng được đưa về Việt Nam an táng

TPO - Tâm nguyện lớn nhất của NSƯT Kiều Hưng trước khi mất là được trở về quê hương - nơi ông đã sinh ra, trưởng thành và cống hiến cho nghệ thuật. Đại diện gia đình nghệ sĩ chia sẻ với Tiền Phong về kế hoạch đưa tro cốt NSƯT Kiều Hưng về an táng tại Việt Nam.

Tối 8/11 theo giờ Việt Nam, gia đình NSƯT Kiều Hưng chia sẻ thông tin tang lễ của nhạc sĩ ở Đức. Lễ tưởng niệm và tiễn biệt NSƯT Kiều Hưng diễn ra lúc 10h sáng 14/11 tại Berlin (Đức). Anh Kiều Hoàng Hải - con trai cố nhạc sĩ - cho biết sau khi hỏa táng, gia đình sẽ đưa tro cốt NSƯT Kiều Hưng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Việt Nam.

"Tâm nguyện lớn nhất của NSƯT Kiều Hưng trước khi mất là được trở về quê hương - nơi ông đã sinh ra, trưởng thành và cống hiến cho nghệ thuật. Gia đình đang chờ thủ tục, giấy tờ xuất nhập cảnh để xác định ngày về Việt Nam", anh Hải nói với Tiền Phong.

Năm 1995, gia đình nghệ sĩ Kiều Hưng sang Đức định cư.

NSƯT Kiều Hưng qua đời rạng sáng 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi. Đại diện gia đình cho biết trước đó nam nghệ sĩ nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn và bình thản. Giai điệu bài hát Tình ca (nhạc sĩ Hoàng Việt) đưa tiễn nghệ sĩ trong khoảnh khắc cuối đời.

NSƯT Kiều Hưng sinh ra tại Hà Nội, nổi tiếng nhờ những ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiếng hát thành phố mang tên người, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Tình ca. Thời đi học, ông từng tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông được tuyển vào Đoàn văn công trung ương (sau này là Đoàn ca múa nhạc trung ương).

NSƯT Kiều Hưng hát ở chương trình Giai điệu tự hào.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang có nhiều kỷ niệm với NSƯT Kiều Hưng khi tham gia chương trình Giai điệu tự hào năm 2014. Ông kể: "Khi ấy, sức khỏe của Kiều Hưng đã yếu đi rõ rệt. Người vợ đi cùng ông rất chu đáo và tận tình chăm sóc. Sự xuất hiện của Kiều Hưng đã tạo nên một nỗi xúc động rất lớn cho chương trình.Những nghệ sĩ như Kiều Hưng không chỉ là ngôi sao nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho một thời đại. Không ít giá trị tinh thần mà những người như mình có được là nhờ những ca khúc mà các nghệ sĩ như ông đã thể hiện".

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long nhận định NSƯT Kiều Hưng là hình mẫu nghệ sĩ vừa có học thuật, vừa có hồn dân tộc. Ông biết kết hợp kỹ thuật thanh nhạc phương Tây với cảm xúc Việt Nam, hát bằng cả tâm hồn, bằng tình yêu đất nước và con người. Mỗi ca khúc qua giọng ông đều đầy khí thế, hào sảng mà vẫn đằm thắm, sâu lắng. Dù sau này sống xa quê hương nhưng tiếng hát ấy vẫn chan chứa nỗi nhớ và tình yêu hướng về Tổ quốc.