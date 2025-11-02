Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nomura Kota lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí 'Men's Non-no'

SVO - Nomura Kota lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí 'Men's Non-no' một mình, với tốc độ chưa từng có, khoe trọn thần thái đĩnh đạc.

screenshot-20251101-222518-messenger.jpg
Nam diễn viên kiêm người mẫu Kota Nomura lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí 'MEN'S NON-NO' một mình, số tháng 12/2025 (phát hành ngày 8/11).
mens.jpg
screenshot-20251101-222903-messenger.jpg

Kota Nomura không chỉ toát lên vẻ ngoài với chiều cao 1m84 và vóc dáng ấn tượng mà còn đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất. Anh là người mẫu đang hoạt động thứ ba xuất hiện trên trang bìa một mình, sau Hiroshi Suzuka và Yudai Toyoda. Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy xuất hiện trên trang bìa nhanh chóng như thế nào chỉ sau hai năm ra mắt với tư cách người mẫu độc quyền. Trong một "video kỷ niệm trang bìa bất ngờ" trên Instagram và TikTok chính thức của MEN'S NON-NO, anh ấy đã khoe vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy.

Ý tưởng cho câu chuyện trang bìa số này là "NEW CLASSICS". Bên cạnh những món đồ kinh điển với lịch sử lâu đời và trang phục đích thực, Nomura còn diện những món đồ có thể được gọi là "kiệt tác tương lai". Nomura là một người đam mê tập luyện thường xuyên, và thậm chí còn mang theo chế độ ăn dành cho người tập luyện vào buổi sáng chụp ảnh. Sự chuyên nghiệp của anh ấy thể hiện qua thái độ đối với chế độ ăn uống và cũng được thể hiện rõ trong buổi chụp hình.

Trong buổi chụp hình, Nomura diện tổng cộng sáu bộ trang phục. Khi được hỏi về gu thời trang thường ngày, anh rụt rè trả lời: "Tôi thường mặc nhiều trang phục chú trọng sự thoải mái khi di chuyển". Tuy nhiên, khi đứng trước ống kính, diện trang phục theo chủ đề "kinh điển cho thời đại mới", phong thái của anh ấy hoàn toàn thay đổi, toát lên vẻ nghiêm nghị và liên tục thay đổi tư thế.

Nomura vẫn đang tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất, nhưng trong lĩnh vực thời trang, anh cũng toả ra sức hút của một người mẫu. Một bộ phim thời trang bám sát bối cảnh buổi chụp hình cũng sẽ được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Men's Non-no.

g4k-0juagaa-qog.jpg
"NOMURA KOUTA 2nd FAN Meeting 2026" sẽ được tổ chức vào ngày 31/1 và 1/2/2026, tại Tokyo International Forum Hall C.
untitled.jpg
Nomura Kota đã phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên của mình vào ngày 24/10. Chủ đề của photobook là "Chuyến đi một mình đầu tiên của tôi". Những bức ảnh được chụp tại nhiều bối cảnh khác nhau ở Seoul, Hàn Quốc, một nơi mà Nomura "luôn muốn ghé thăm". Đây là một cuốn photobook quý giá, ghi lại hình ảnh một Nomura Kota "nay mới được nhìn thấy", không chỉ toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng chân thật của chàng trai 21 tuổi mà còn cả chiều cao 1m84 và vóc dáng săn chắc của anh.
Linh Vân
#Ra mắt trên trang bìa tạp chí #Sự nghiệp diễn xuất và thời trang #Phong cách và gu thời trang #Chương trình gặp gỡ fan và sách ảnh #Thành công nhanh chóng trong ngành mẫu

