“Nobita” KHOI VU: Viral nhờ "cặp kính cận", du học sinh âm nhạc nhưng nguy cơ bị loại tại Live Stage 3?

Lan Anh

HHTO - Viral nhờ vẻ hiền lành “ngố ngố” trên sóng livestream, thế nhưng KHOI VU cũng là cái tên khiến fan lo lắng khi có nguy cơ dừng chân ở Live Stage 3.

Thời gian gần đây, Anh Trai KHOI VU bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh đời thường của anh trên các buổi livestream bất ngờ viral. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng cùng "mắt xanh" làm nên “thương hiệu” trên sân khấu, KHOI VU ở ngoài lại xuất hiện với mắt kính cận, gương mặt hiền lành "ngố ngố" khiến netizen hài hước ví anh với Nobita.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-95-1.png
Chính sự đối lập thú vị này lại giúp KHOI VU ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả.

Tuy nhiên, giữa lúc sức hút đang tăng, người hâm mộ lại lo lắng khi KHOI VU liên tục rơi vào nhóm nguy hiểm trong hai tuần liên tiếp. Dù chương trình chưa công bố chính thức số lượng Anh Trai sẽ phải rời cuộc chơi sau Live stage 3, nhưng việc nam ca sĩ “chạm đáy bảng xếp hạng” khiến fan hoang mang.

560540261-1379086844226859-7174688962659538891-n.jpg
KHOI VU là một trong những cái tên nghi vấn, với xác suất dừng chân cao.

Từ thủ lĩnh được kỳ vọng đến chuỗi phong độ "bất ổn"

Ngay từ Live Stage 1, KHOI VU đã gây chú ý khi đảm nhận vai trò đội trưởng nhóm Thiêu Thân - một vị trí không dễ dàng với một tân binh giữa dàn anh lớn như B Ray hay Bùi Duy Ngọc.

Dù là gương mặt mới, KHOI VU vẫn thể hiện bản lĩnh và cá tính âm nhạc rõ nét, thậm chí từng "đối đầu" với B Ray để giữ lại bản gốc và tiết lộ mình chính là "cha đẻ" của demo này.

557599224-1210072507811320-2814778877485991206-n.jpg
555437105-1366442035491340-4242148992516216564-n.jpg
Ngay từ Live stage 1, KHOI VU đã bộc lộ khả năng sáng tác khi trình diễn chính ca khúc do mình gửi demo.
555465703-1382003683596087-3686054287784078759-n.jpg
Thế nhưng dù Thiêu Thân nhận phản hồi tốt, KHOi VU vẫn dừng ở vị trí 30/30 trong bảng xếp hạng cá nhân.

Bước sang Live Stage 2, nam ca sĩ tiếp tục thể hiện tròn vai với kỹ năng hát và trình diễn ổn định trong tiết mục, tuy nhiên thứ hạng vẫn không được cải thiện. Dù “vận xui” hai lần liên tiếp xếp cuối, KHOI VU vẫn giữ tinh thần lạc quan, biến sự việc thành “content” để trấn an khán giả song người hâm mộ vẫn lo lắng cho hành trình sắp tới của anh.

560566569-1383552393780304-987348350441720214-n.jpg
Màn thể hiện ở Live Stage 2 vẫn không đủ để KHOI VU "lật thế cờ".

Tại Live Stage 3, fan càng lo lắng hơn khi anh tiếp tục cùng đội với Robber - đội hình được cho là “khó nhằn” nhất vòng đấu này khi các thành viên mang phong cách âm nhạc quá khác biệt. Đội hình được thành lập vốn không có ý định chọn cùng đội từ đầu mà chỉ “rẽ ngang” vì kết quả "duyên trời định".

571412069-1396486188510432-666890708682451403-n.jpg
Điều này khiến khán giả lo lắng cả nhóm thiếu sự hòa quyện.
549764375-1357601573042053-5975282253660942836-n.jpg
Đặc biệt khi vòng này còn có phần dance battle - thử thách không phải là thế mạnh của Khôi Vũ.

Du học sinh tài năng có đang bị “underrated”?

KHOI VU được nhiều người đánh giá là một trong những nghệ sĩ “thiệt thòi” nhất của Anh Trai "Say Hi” 2025. Trước nguy cơ bị loại, nhiều fan đã lên tiếng bảo vệ anh trên các diễn đàn, cho rằng KHOI VU đang bị đánh giá thấp (underrated) và cần có cơ hội thể hiện trọn vẹn khả năng.

514248266-1374516361350574-6113248768807779452-n.jpg
KHOI VU tài năng nhưng ít được biết đến trước đây.

Giọng ca 1999 từng du học Đức chuyên ngành sản xuất âm nhạc, sở hữu nền tảng học thuật vững chắc. Trước Anh Trai "Say Hi”, anh đã là cái tên quen thuộc với giới trẻ khi cùng Masew tạo nên bản hit “quốc dân” Ái Nộ, cùng với đó là chủ nhân của những bài hát như BERLIN, Hông Về Tình Iu, Hối Duyên,...

1-33-1.png
Ngoài khả năng sáng tác, Khôi Vũ còn đảm nhận sản xuất, phối khí và trình diễn.

Thời gian gần đây, anh cũng tích cực làm mới hình ảnh, thậm chí gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh bản thân trước chương trình, cho biết mình đã giảm cân với số kí vượt trội để phù hợp với định hướng.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-94.png
Hình ảnh một KHOI VU nghiêm túc, nỗ lực khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng anh sẽ sớm tìm được “bước ngoặt”.
image-9.jpg
Lan Anh
#Khoi Vu #Anh Trai Say Hi #nghệ sĩ trẻ #ATSH mùa 2 #producer #Ái Nộ

