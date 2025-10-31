NICKY gặp “liên hoàn sự cố”: 2 lần phải xin lỗi vì ồn ào liên quan đến Anh Trai JSOL

HHTO - Mới đây, công ty quản lý của NICKY chính thức lên tiếng về sự cố sử dụng hình ảnh của nam ca sĩ JSOL trong album vật lý khi chưa được cấp phép.

Tối 30/10, công ty giải trí ST.319 Entertainment chính thức lên tiếng sau ồn ào liên quan đến việc hình ảnh của ca sĩ JSOL xuất hiện trong album vật lý NICKY.zip - The 1st EP dù chưa được phép sử dụng.

Công ty quản lý của NICKY chính thức lên tiếng về sự việc liên quan đến Anh Trai JSOL.

Được biết, ngay khi ra mắt, album vật lý đánh dấu màn trở lại của NICKY đã gây tranh cãi khi đến tay khán giả lại chứa photo card hậu trường có sự xuất hiện của JSOL. Điều này lập tức khiến khán giả đặt câu hỏi, bởi JSOL và công ty quản lý DreamS Entertainment khẳng định họ chưa từng đồng ý cho việc sử dụng hình ảnh trong bất kỳ ấn phẩm thương mại nào của sản phẩm này.

Hình ảnh JSOL xuất hiện trong album của NICKY khi chưa có sự cho phép.

Phía ST.319 đã phát hành thông cáo chính thức nhằm làm rõ vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bên liên quan. Theo giải thích, sự cố xuất phát từ lỗi đơn vị được giao phụ trách khâu in ấn album. Trong quá trình sản xuất, nhân sự của đơn vị này đã gửi nhầm file ảnh.

Cụ thể, thay vì chọn tệp hình ảnh riêng của NICKY, họ lại gửi nhầm hình ảnh truyền thông có ảnh chụp chung giữa hai Anh trai.

“Chúng tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc giám sát không sát sao quá trình sản xuất và phát hành của đơn vị sản xuất, dẫn đến hậu quả đáng tiếc này. ST.319 xin lỗi JSOL, DreamS Entertainment, NICKY cùng toàn thể người hâm mộ", đại diện công ty chia sẻ.

Công ty khẳng định JSOL, DreamS Entertainment và chính NICKY đều không được thông báo hay phê duyệt nội dung này.

Bên dưới bài đăng, công ty quản lý của NICKY cũng đính kèm bài viết từ đơn vị sản xuất trực tiếp phụ trách khâu in ấn album vật lý NICKY.zip - The 1st EP. Theo đó, họ nhận toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc một số phiên bản album bị in nhầm photo card có hình ảnh của ca sĩ JSOL mà chưa được cấp phép sử dụng.

Đơn vị in ấn cũng trực tiếp xin lỗi.

Ngay khi phát hiện sai sót, các bên liên quan đã thu hồi toàn bộ album lỗi, tạm ngừng lưu hành sản phẩm và hỗ trợ hoàn tiền hoặc đổi album mới cho khách hàng.

Trước đó, sự việc thiếu tên JSOL trong phần credit của ca khúc Báo Động Ỏ trên một số nền tảng cũng gây tranh cãi không kém. Ngay khi phát hiện, NICKY đã đăng bài viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi công khai đến JSOL, ê-kíp của anh và khán giả.

"Liên hoàn kiếp nạn" của hai Anh trai trong màn hợp tác lần này.

“Thật lòng xin lỗi JSOL, team của JSOL và khán giả vì sự cố khi phát hành Báo Động Ỏ. Do lỗi hệ thống nên tên JSOL tạm thời chưa hiển thị trên Spotify và Apple Music. Mình đã báo sửa ngay khi phát hiện, nhưng vì ngoài giờ làm việc của các đối tác nhạc số nên việc xử lý cần thêm chút thời gian." - NICKY lên tiếng.



Nguyên văn bài xin lỗi của NICKY.

NICKY (tên thật là Trần Phong Hào, sinh năm 1995) từng là thành viên nhóm nhạc Monstar. Sau khi nhóm tan rã, NICKY theo đuổi sự nghiệp solo và gây chú ý gần đây khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai “Say Hi”. Dù dừng chân sớm, anh vẫn nhận được nhiều thiện cảm nhờ cá tính vui nhộn và tinh thần cầu tiến.

Album NICKY.zip - The 1st EP﻿ là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ sau thời gian dài ấp ủ.

Về phía JSOL, nam ca sĩ cũng là một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ Anh Trai "Say Hi". Thời gian gần đây, JSOL vừa ra mắt album đầu tay, đồng thời hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo nội dung với phong cách hài hước, gần gũi. JSOL và NICKY vốn là hai anh em thân thiết, nên sự cố lần này khiến người hâm mộ lo lắng cho mối quan hệ của cả hai trong thời gian tới.