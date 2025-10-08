Những quan điểm đột phá về 'tìm cán bộ' của Thành ủy Hà Nội

TPO - Tại buổi họp báo sáng 8/10, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh về một số điểm đột phá, nguyên tắc trong công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội được tăng thêm 4 ủy viên ban chấp hành

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về công tác nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải nêu rõ, bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đã xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao đổi tại họp báo. Ảnh: Thành An.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành của Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVIII, theo đề án được phê duyệt là 75 đồng chí, nhiều hơn 4 đồng chí so với nhiệm kỳ XVII.

"Trung ương thống nhất cho phép Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội là 75 đồng chí, nhiều hơn 4 đồng chí so với nhiệm kỳ trước (2020 - 2025). Ban Thường vụ là 17 đồng chí; Phó Bí thư là 4 đồng chí" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, nói.

Video: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nói về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội.



Lựa chọn cán bộ có sản phẩm cụ thể

Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong liên quan đến công tác nhân sự tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, đề án nhân sự đã được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ theo hướng dẫn của Trung ương.

Ông Hải nhấn mạnh về một số điểm đột phá, nguyên tắc trong công tác cán bộ. Thứ nhất, là "vì việc tìm người", dựa trên kết quả uy tín được đo lường khách quan dựa trên dữ liệu.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trao đổi tại họp báo. Ảnh: Thành An.



Thứ hai, tìm người, chọn đúng người, trao niềm tin và đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Quan điểm của Thành ủy là "đi tìm người", chọn đúng người rồi thì phân cấp, ủy quyền, trao niềm tin cho cơ sở và địa phương.

Nguyên tắc thứ ba, theo ông Hải, là "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, định hình trở thành văn hoá công vụ. "Nếu không đáp ứng được, thì rời vị trí để người khác đáp ứng được làm", ông Hải nói.



Về tiêu chí, tiêu chuẩn, ông Hải nhấn mạnh, đầu tiên là "cái tâm và đạo đức trong sáng". Thứ hai là "trí tuệ, tư duy sáng tạo và có tầm nhìn xa". Thứ ba là "truyền cảm hứng, gương mẫu, đoàn kết, có khả năng lôi cuốn, tập hợp sức mạnh, trí tuệ". Cuối cùng là "quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: PV.

“Chúng tôi hướng tới đội ngũ cán bộ vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’, nhưng phải có tư duy số và phong cách minh bạch hóa”, ông Hà Minh Hải nói.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, hai nội dung đột phá được Hà Nội xác định trong giai đoạn tới là minh bạch hóa và đánh giá cán bộ bằng dữ liệu số.

“Chúng tôi lấy minh bạch hóa làm đột phá. Khi mọi quy trình, dữ liệu được công khai, người dân có thể giám sát, cán bộ buộc phải tự nâng cao năng lực, làm việc hiệu quả hơn”, ông nói.

Đồng thời, ông Hải cho biết, sẽ đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu số được triển khai thông qua hệ thống OKRs, KPIs và các công cụ công nghệ hiện đại, bảo đảm khách quan, công bằng, hạn chế yếu tố cảm tính.