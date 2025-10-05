Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII

Minh Đức
TPO - Ngày 5/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc. Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả”, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

1.jpg
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận văn kiện của Đảng ủy CATW và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã tán thành cao với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định 3 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 đột phá chiến lược.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho hơn 67 nghìn đảng viên của Đảng bộ CATW dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3.jpg
5.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của các Tiểu ban của Đại hội; các cơ quan chức năng của Đảng ủy CATW và các cơ quan Trung ương cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

7.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc Đại hội.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, sau Đại hội, các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội; quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII, đưa Nghị quyết thành hiện thực trong thực tiễn công tác và chiến đấu.

6.jpg

Toàn Đảng bộ CATW quyết tâm "Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức – Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân"; phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Anh hùng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng

Minh Đức
Minh Đức

