Những người trẻ ngày đêm vượt nắng thắng mưa giữ khoảng xanh trong lành cho Hà Nội

Hải Phong - Ảnh: Fanpage Hà Nội Xanh

HHTO - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có một nhóm bạn trẻ vẫn miệt mài mỗi ngày giữ cho Hà Nội trong lành hơn. Họ là Hà Nội Xanh - những người không ồn ào, không khoe chiến tích, chỉ lặng lẽ làm việc tốt cho môi trường.

Nếu bạn từng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ mặc áo xanh, ngâm mình dưới dòng sông đen kịt để vớt rác hay cần mẫn nhặt từng chiếc túi nilon trong công viên giữa cái nắng cháy da của mùa hè thì nhiều khả năng chính là các thành viên nhóm Hà Nội Xanh.

ha-noi-xanh-9.jpg
Các thành viên Hà Nội Xanh thường xuyên vớt rác trên sông hồ ở Hà Nội

Mỗi buổi dọn rác kết thúc, nhóm lại thu về “chiến lợi phẩm” là hàng trăm túi rác nhựa, chai lọ, lon thiếc cùng cả niềm vui vì một góc phố, con sông lại sạch hơn. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, Hà Nội Xanh đã hồi sinh gần 100 con sông, kênh mương, góp phần khơi thông dòng chảy và làm dịu đi không khí ngột ngạt của thành phố. Nhưng ý nghĩa của việc làm này không chỉ dừng ở đó.

ha-noi-xanh-4.jpg
Nhóm thu về hàng trăm túi rác sau mỗi buổi dọn dẹp

Ít ai biết rằng, rác thải bị ứ đọng lâu ngày trong sông hồ sẽ phân hủy và sinh ra khí mê-tan - một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất. Khí mê-tan khiến Trái Đất nóng lên gấp hơn 80 lần so với khí CO₂ trong 20 năm đầu tiên xuất hiện! Nghĩa là, chỉ cần một đống rác nhỏ tích trữ lâu ngày cũng có thể âm thầm góp phần làm khí hậu biến đổi nhanh hơn, kéo theo những trận nắng nóng vào mùa hè, những cơn bão ngày càng tăng cấp và khó lường.

Vì vậy, mỗi bao rác được vớt lên từ nhóm Hà Nội Xanh dòng nước bẩn hay góc công viên không chỉ giúp Hà Nội sạch hơn, mà còn giảm bớt lượng khí mê-tan phát tán ra môi trường, góp phần chống biến đổi khí hậu từ những hành động đơn giản nhất.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh: Fanpage Hà Nội Xanh
#Hà Nội Xanh #bảo vệ môi trường #biến đổi khí hậu #giảm phát thải khí mê-tan #nhóm Hà Nội Xanh

