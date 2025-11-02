Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những kiểu tóc mang phong cách cổ điển đang chiếm sóng mùa lễ hội cuối năm

Mai Lâm
HHTO - Thời trang luôn quay đi trở lại và những kiểu tóc cũng không ngoại lệ. Mùa Thu - Đông năm nay, thế giới làm đẹp đang tập trung vào những kiểu tóc biểu tượng nhất của từng thập kỉ trong quá khứ. Cùng cập nhật ngay thôi!

Phong cách thập niên 50 với tóc bob uốn xoăn

90s-bob-308663-1691054820791-image.jpg

Trở lại những năm 1950, tóc bob uốn xoăn là biểu tượng tối thượng của sự thanh lịch với những lọn tóc ngắn bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt như bước ra từ một thước phim cận cảnh trên màn ảnh bạc.

Bảy mươi lăm năm sau, kiểu tóc này bỗng lên sóng trở lại. Giữa vô vàn các kiểu tóc trendy, tóc bob uốn xoăn thập niên 50 xuất hiện đáng chú ý cùng người nổi tiếng và trong các chiến dịch thời trang. Phiên bản hiện đại hơn của ngày nay đã giảm bớt sự cứng nhắc và bóng bẩy, những lọn tóc có độ xoăn nhẹ hơn và phồng vừa phải.

Vẻ đẹp quyến rũ trở lại cùng với kiểu tóc bob Dolce Vita

3.png

Kiểu tóc bob Dolce Vita xuất phát từ thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Ý, mang đến cảm giác "nghỉ dưỡng ở Bờ biển Amalfi". Có rất ít kiểu tóc đem lại cảm giác quyền lực và thư giãn một cách đồng thời, nhưng tóc bob Dolce Vita có thể miêu tả chính xác điều đó.

bv7owbcubdu8xdkjagrbkb.jpg

Phiên bản hiện đại của kiểu tóc này dài hơn kiểu cổ điển, các được tỉa mỏng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên độ phồng đặc trưng để tạo cảm giác sang trọng, nhưng giảm thiểu uốn lọn cầu kì, đủ thoải mái để tạo kiểu hằng ngày. Vẻ đẹp của kiểu tóc bob Dolce Vita nằm ở sự chuyển động bồng bềnh của nó, hợp kiểu trang điểm quyến rũ và nữ tính.

Tóc mái ngang thập niên 2010 bỗng trở nên cuốn hút

4.png

Đầu những năm 2010, kiểu tóc mái ngang, dày và phồng nhiều xuất hiện khắp mọi nơi, tạo thành đặc điểm gợi nhớ về vẻ ngoài của cả một giai đoạn. Mùa Thu năm nay, chúng bỗng âm thầm trở lại và mang đến sự lãng mạn, nữ tính và đầy cuốn hút y như hồi trước. Kiểu tóc này rất dễ để các nàng theo đuổi và hợp với đa dạng khuôn mặt, đa dạng phong cách.

Tóc bob xù xì thập niên 70 tạo nên diện mạo thời trang đầy cá tính

f1ff6fb2b3f971c9d3c0c7d20184261e.jpg

Từng là kiểu tóc được ưa chuộng trong trào lưu tóc tự do những năm 70, tóc bob xù xì, lộn xộn đang trở lại mạnh mẽ ở năm 2025, mang theo nguồn năng lượng tươi vui, phóng khoáng và tự do đặc trưng. Nổi bật với những lớp tóc xếp tầng, kết cấu tóc rối xù xì và nhiều chuyển động, kiểu tóc này đổi sự gọn gàng, thanh lịch để lấy vẻ tinh nghịch tự nhiên, phóng khoáng. Hơn hết, kiểu tóc này rất dễ chăm sóc. Chỉ cần xịt một lớp tạo kiểu, vuốt nhẹ và tạo ra một chút lộn xộn là bạn đã có ngay vẻ ngoài đầy cá tính.

Mai Lâm
