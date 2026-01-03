Nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Caracas; Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt giữ

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông cùng vợ ra khỏi đất nước sau một loạt cuộc không kích vào nước này, The New York Times và Xinhua đưa tin.



Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Venezuela và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần cáo buộc chính quyền nước này có liên hệ với các băng đảng ma túy - một cáo buộc mà Caracas đã phủ nhận.

Ít nhất bảy tiếng nổ và tiếng máy bay bay thấp đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, theo hãng tin AP.

Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ tấn công quân sự vào Venezuela, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi loạt vụ nổ xảy ra gần các căn cứ quân đội tại thủ đô Caracas.

Phóng viên Murad Gadziev của RT, người đang có mặt tại Caracas, cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay phản lực và có thể cả máy bay không người lái, đồng thời cho biết thêm có báo cáo về trực thăng - bao gồm cả những gì ông mô tả là trực thăng tấn công Apache và máy bay vận tải quân sự Chinook - hoạt động trên thủ đô. Ông cho rằng hoạt động này có thể cho thấy các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Phóng viên Jennifer Jacobs của đài CBS đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, rằng “Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công các địa điểm bên trong Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.”

Venezuela lên án “hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng” do Mỹ gây ra chống lại nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela - Yvan Gil - cho biết trong một tuyên bố.

Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các khu vực dân sự và quân sự ở Caracas, cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira, ông nói.

Ông Gil nhấn mạnh rằng những hành động này vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền của Venezuela, gây nguy hiểm cho hàng triệu người và đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Chính quyền Mỹ hiện chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn

Các nguồn tin Venezuela nói với Sky News Arabia, rằng “nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela và một cảng ở thủ đô đã bị đánh bom”. Một nhân chứng nói với Reuters rằng một phần của thủ đô đã bị mất điện.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói, mà không nhắc đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào, rằng “ngay bây giờ họ đang đánh bom Caracas”.

“Cảnh báo cho toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela”, ông tuyên bố, đồng thời kêu gọi triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cấm toàn bộ máy bay Mỹ hoạt động trong không phận Venezuela

Trang theo dõi thông tin hàng không FlightRadar24 cho biết Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành thông báo mới cho các phi công (NOTAM), theo đó cấm toàn bộ máy bay của Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela kể từ 6h ngày 3/1.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cũng không ghi nhận máy bay nào đang bay qua không phận Venezuela. Tổ chức này cũng ghi nhận gần như toàn bộ máy bay thuộc lực lượng không quân Mỹ đã tắt chia sẻ định vị công khai trong vài giờ qua.

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở vùng biển Caribe, với tổng cộng hàng nghìn binh sĩ và hơn một chục tàu chiến, trong những tháng gần đây. Một số khí tài quân sự trong số đó đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm phá hủy ít nhất 36 tàu chở ma túy. Đây là chiến dịch mang tên Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear mà các quan chức cho biết nhằm mục đích ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Hãng CNN đưa tin, Tổng thống Nicolas Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp, trong hoàn cảnh phù hợp”, một tuyên bố từ chính phủ cho biết.

Tuyên bố cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội của Venezuela tham gia bảo vệ đất nước.

“Nhân dân Venezuela và lực lượng vũ trang, trong sự thống nhất hoàn hảo giữa nhân dân - quân đội - cảnh sát, được triển khai để đảm bảo chủ quyền và hòa bình”, một tuyên bố cho biết.

Chính quyền Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin Venezuela bị tấn công. Một nguồn tin thân cận nói với CNN, rằng Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ không được thông báo trước về bất kỳ hành động quân sự nào ở Venezuela.

Mỹ muốn soát trữ lượng dầu mỏ cùng các mỏ khoáng sản đất hiếm của Venezuela?

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Maduro nói: “Với người dân Mỹ, tôi nói điều mà tôi luôn nói: Venezuela là một quốc gia anh em… một chính phủ thân thiện”.

“Chúng ta cần bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc, dựa trên các sự kiện cụ thể. Chính phủ Mỹ biết điều đó, bởi vì chúng tôi đã nói rất nhiều lần với đầu mối của họ, rằng nếu họ muốn nói chuyện nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Nếu họ muốn dầu mỏ của Venezuela, Venezuela sẵn sàng chấp nhận các khoản đầu tư của Mỹ như của Chevron, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và theo bất kỳ cách thức nào mà họ muốn”, ông Maduro khẳng định.

Chính phủ Venezuela kêu gọi huy động toàn xã hội với khẩu hiệu “Nhân dân xuống đường,” viện dẫn các nhân vật lịch sử và trích dẫn cố Tổng thống Hugo Chávez, kêu gọi “đoàn kết, đấu tranh, chiến đấu và chiến thắng” trước điều được mô tả là một “cuộc chiến tranh mang tính thực dân”.

Mỹ sắp đưa ra thông báo chính thức

Tờ New York Times dẫn nguồn tin riêng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp với cơ quan an ninh quốc gia tại Mar-a-Lago trước khi Venezuela bị tấn công.

Một quan chức Mỹ nói với tờ Wall Street Journal, rằng Nhà Trắng sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức về vụ tấn công nhằm vào Venezuela sau khi lực lượng Mỹ rời khỏi không phận nước này.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã ban hành cảnh báo cấp độ 4 cho công dân Mỹ, với nội dung: “Không nên đến Venezuela vì bất kỳ lý do gì.”

Theo Tổng thống Colombia Gustavo Petro, quân đội Mỹ đã tấn công tòa nhà Quốc hội Venezuela. Ông cho biết, ít nhất 11 địa điểm ở Venezuela đã bị nhắm mục tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt

Trong một bài đăng trên Truth Social được chia sẻ cách đây ít phút, ông Trump viết: “Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước. Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11h, tại Mar-a-Lago. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về vấn đề này!”.

Lực lượng tinh nhuệ Delta của Mỹ bắt giữ ông Maduro? Các quan chức Mỹ tiết lộ với CBS News rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị các thành viên của Delta Force, đơn vị đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Mỹ, bắt giữ vào sáng sớm 3/1. Delta Force là đơn vị tinh nhuệ thuộc quân đội Mỹ, chịu trách nhiệm cho chiến dịch tiêu diệt cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi hồi năm 2019.

Hiện, giới chức Venezuela chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin trên.

Nếu tuyên bố của Tổng thống Trump là đúng, Hiến pháp Venezuela quy định rằng quyền lực sẽ được chuyển giao cho Phó Tổng thống Nicolas Maduro là bà Delcy Rodríguez, người hiện phụ trách chính sách kinh tế. Tuy nhiên, tình hình hiện nay là chưa từng có tiền lệ và vẫn chưa rõ ai sẽ là người nắm quyền thực tế.

Tờ New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Maduro.

Mỹ chưa từng công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp, trong khi phe đối lập Venezuela cho rằng tổng thống hợp pháp là chính trị gia đang sống lưu vong Edmundo Gonzalez.

Tiếp tục cập nhật