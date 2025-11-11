Nhiều chiến sĩ Quân khu 3 vượt khó, giành huy chương quốc tế

TPO - Trong giai đoạn 2021-2025, công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình hành động. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được biểu dương, nhiều chiến sĩ đã vượt khó, đạt được nhiều thành tích, huy chương tại các cuộc thi, hội thao, hội diễn các cấp.

Vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sáng 11/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025. Năm 5 qua, công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình hành động.

Nổi bật, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, khát vọng cống hiến, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chính trị tư tưởng được tổ chức đa dạng hình thức như sân khấu hóa, tuyên truyền trực quan, qua hệ thống mạng… phù hợp tâm lý, thu hút cán bộ, đoàn viên tham gia.

Hội nghị tổng kết công tác quần chúng LLVT Quân khu 3 giai đoạn 2021-2025, diễn ra sáng 11/11 tại Hải Phòng.

Kết quả, 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên đều xác định tốt chức trách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ khó, như: Diễn tập sẵn sàng chiến đấu phòng thủ Quân khu năm 2023, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống bão Yagi, tham gia các hội thao quân sự quốc tế…

Các tổ chức quần chúng đã tích cực, chủ động đổi mới hình thức, phương thức hoạt động, triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, là lực lượng chính tham gia 69 cuộc thi, hội thao, hội diễn cấp toàn quân. Đặc biệt, tham gia cuộc thi Army game “vùng tai nạn” trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế năm 2022 và đạt huy chương vàng.

Các phong trào thi đua, hoạt động xung kích được triển khai tích cực, hiệu quả, gắn với khắc phục khâu yếu, việc khó, việc mới, như: Phòng chống dịch COVID-19, phòng chống khắc phục bão Yagi, diễu binh diễu hành A50, A70, A80… cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nổi bật là mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, “Bát nước thao trường”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Kho phụ nữ tự quản”, “Vọng gác thanh niên”…

Trong đó, nhiều nữ chiến sĩ mặc dù gia đình khó khăn, cha mẹ già yếu, nuôi con nhỏ nhưng vẫn quyết tâm khắc phục, xung phong lên đường thực hiện các nhiệm vụ khó, giành huy chương vàng, bạc cấp quốc tế, quốc gia và toàn quân.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội được quan tâm, nhất là bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thông qua các lớp tập huấn, hội thi, hội thao, hội diễn.

Giai đoạn 2021-2025, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 213 buổi tập huấn cho 1.920 lượt cán bộ, chiến sĩ; giới thiệu 2.436 chiến sĩ bồi dưỡng kiến thức về đảng, 1.465 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.

Trong tư vấn đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hằng năm 100% được tư vấn, tỷ lệ có việc làm đạt hơn 20%. Hỗ trợ 41 gia đình quân nhân hiếm muộn, xây dựng 7 ngôi nhà từ quỹ 100 đồng, 7 nhà mái ấm công đoàn, 5 nhà nghĩa tình…

Đại tá Hà Quốc Trịnh - Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 3, báo cáo tổng kết kết quả Công tác quần chúng LLVT Quân khu, giai đoạn 2021-2025.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 gợi mở 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan và các tổ chức quần chúng nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn tới.

Đó là quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Chính trị... Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kiến thức toàn diện, nâng cao năng lực số, có khát vọng vươn lên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu.

Nâng cao năng lực tham mưu và triển khai tổ chức các hoạt động cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, vật chất để tổ chức quần chúng hoạt động tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên, hội viên phát triển cả về trí, lực, thể chất và tinh thần.

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình hành động sát với thực tiễn, nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, phát triển đảng viên trẻ; chăm lo tốt chính sách hậu phương.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa sâu rộng triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa.