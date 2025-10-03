Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Nhất Tiếu Tùy Ca: Lý Thấm có xóa được khoảng cách 6 tuổi với đàn em Trần Triết Viễn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhất Tiếu Tùy Ca vừa mới lên sóng và liệu Trần Triết Viễn, Lý Thấm có xóa bỏ được các nghi ngại của khán giả từ khi phim khởi quay?

nhat-tieu-2.jpg

Từ năm ngoái, khi Nhất Tiếu Tùy Ca khởi quay thì nhiều người đã lo lắng Trần Triết Viễn và Lý Thấm không hợp vai. Lý Thấm hơn bạn diễn tới 6 tuổi, chưa chắc đã xóa bỏ được khoảng cách tuổi tác để trở thành cặp đôi ăn ý trên phim. Thêm vào đó, Trần Triết Viễn được biết đến là nam diễn viên có gương mặt thư sinh, hợp đóng vai học trò trong phim ngôn tình hơn là một hoàng tử đi chiến chinh ngoài sa trường.

nhat-tieu-13.jpg
nhat-tieu-15.jpg

Thêm vào đó, tạo hình của Lý Thấm cũng không được lòng cư dân mạng. Từ trang phục đến kiểu tóc của cô bị chê là đơn điệu, giống với nhiều phim cổ trang khác nên không khiến người xem ấn tượng.

nhat-tieu-12.jpg

Nhưng sau ngày đầu tiên lên sóng, Nhất Tiếu Tùy Ca đang có kết quả khá ổn, từ điểm nhiệt cho tới phản ứng của khán giả đều chứng tỏ phim xem ổn, đủ hấp dẫn để chờ đợi các tập sau. Nhất Tiếu Tùy Ca có bối cảnh giả tưởng, khi hai nước Cẩm Tú và Túc Sa đang chiến tranh căng thẳng.

nhat-tieu-10.jpg

Hoàng tử Tùy Ca của nước Túc Sa tưởng như sắp giành chiến thắng trước đối thủ thì bị trúng một mũi tên, bị trọng thương khiến cho quân đội Túc Sa thua cuộc. Người đã hạ gục Tùy Ca chính là nữ tướng Nhất Tiếu của nước Cẩm Tú. Nhưng chẳng ngờ sau chiến tích ấy, cô bị hãm hại đến mức bị mất trí nhớ và rơi vào tay kẻ thù.

nhat-tieu-11.jpg

Hoàng tử Tùy Ca nhận ra Nhất Tiếu là kẻ đã bắn mình trọng thương và muốn lợi dụng cô để điều tra một nghi án. Còn Nhất Tiếu cũng biết chỉ có Tùy Ca mới bảo toàn mạng sống được cho mình. Hai người đều có lý do để ở cạnh đối phương mà chẳng ngờ dần dần, họ lại nảy sinh tình cảm.

