Nhận định bóng đá Brighton vs Man City: Tìm lại niềm vui chiến thắng

TPO - Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, vòng 3 Premier League, lúc 20h00 ngày 31/8 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đoàn quân của HLV Guardiola quyết tâm xua tan ký ức buồn sau thất bại trước Tottenham bằng một chiến thắng quen thuộc trên sân khách trước Brighton.

Nhận định trước trận đấu

Cơn ác mộng mang tên Tottenham vẫn chưa buông tha Man City. Trước đó, đội bóng của Pep Guardiola tưởng như đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải khi dễ dàng đè bẹp Wolverhampton 4-0 ở vòng mở màn.

Thế nhưng, chiến thắng tưng bừng tại Molineux nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi Spurs hành quân tới Etihad. Brennan Johnson mở tỷ số bằng pha phản công sắc bén, trước khi thủ thành James Trafford mắc sai lầm tai hại, biếu không cho Joao Palhinha bàn nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, tân binh Rayan Ait-Nouri còn dính chấn thương ngay trong hiệp một, khiến nỗi buồn của thầy trò Guardiola thêm chồng chất. Thất bại 0-2 không chỉ chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của Man City tại Premier League, mà còn tạo cơ hội để Arsenal và Liverpool nới rộng cách biệt lên 3 điểm.

Dẫu vậy, Man City vẫn có cơ sở lạc quan nhờ phong độ sân khách ấn tượng khi bất bại 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, giữ sạch lưới cả 5 trận. Chỉ cần thêm một trận nữa, họ sẽ lập kỷ lục mới trong lịch sử CLB với lần đầu tiên có chuỗi 6 trận trắng lưới liên tiếp trên sân khách. Tính rộng ra, The Citizens chỉ thủng lưới 1 bàn trong 7 trận Premier League xa nhà gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Brighton đã nhận số bàn thua gấp đôi trong 90 phút tại sân Hill Dickinson của Everton. Đáng buồn thay, Fabian Hurzeler và các học trò lại trở thành “nạn nhân lịch sử”, khi chứng kiến Iliman Ndiaye và James Garner lần lượt ghi bàn. Cả hai cầu thủ này đều được Jack Grealish (hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Man City) kiến tạo.

Sau trận hòa kịch tính với Fulham ở vòng mở màn, Brighton tiếp tục trắng tay và đứng trước nguy cơ không thắng trong 3 trận đầu mùa, điều mới chỉ xảy ra một lần trong 15 năm qua, ở mùa giải Premier League 2017/18.

Dẫu vậy, “Chim Mòng biển” cũng kịp gỡ gạc tinh thần bằng màn hủy diệt Oxford United 6-0 tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, trong đó Stefanos Tzimas lập cú đúp. Đáng chú ý, mùa trước họ từng giành tới 4 điểm sau hai lần chạm trán Man City. Nếu tiếp tục bất bại ở trận này, Hurzeler sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử đối đầu Pep Guardiola mà không thua sau 3 lần gặp mặt, sau Ronald Koeman.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 5 trận gần nhất, cả Man City lẫn Brighton đều có chung thành tích: thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Kể từ khi Brighton trở lại Premier League năm 2017, hai đội đã gặp nhau 17 lần. Cán cân nghiêng hẳn về Man City với 13 chiến thắng, trong khi Brighton chỉ 2 lần hưởng trọn niềm vui.

Thông tin lực lượng

Rayan Ait-Nouri gặp vấn đề đầu gối trong trận thua Tottenham, nhưng đã được gọi lên tuyển Algeria cho đợt tập trung tháng 9 và sẵn sàng góp mặt. Trong khi đó, Josko Gvardiol và Savinho khó kịp trở lại. Mateo Kovacic và Kalvin Phillips cũng chắc chắn vắng mặt. Trong khung gỗ, dù mắc sai lầm tai hại tuần trước, Trafford nhiều khả năng vẫn bắt chính, trong khi Erling Haaland sẽ có trận đấu thứ 100 tại Premier League.

Phía Brighton, HLV Hurzeler vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Georginio Rutter. Các ca chấn thương dài hạn gồm Adam Webster, Solly March và Julio Enciso.

Ngoài ra, không có dấu hiệu nào cho thấy Carlos Baleba sẽ chia tay CLB trước hạn chót chuyển nhượng, và anh được kỳ vọng sẽ tái xuất trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, O'Riley, Mitoma; Welbeck Man City: Trafford; Lewis, Stones, Dias, O'Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Reijnders, Marmoush; Haaland

Dự đoán tỷ số: Brighton 1-3 Man City