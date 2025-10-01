Nhận định Arsenal vs Olympiakos, 02h00 ngày 2/10: 'Phá dớp' tại Emirates

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Olympiakos, vòng phân hạng Champions League 2025/26, lúc 02h00 ngày 2/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ ấn tượng và chuỗi 13 trận thắng sân nhà liên tiếp tại vòng bảng châu Âu, Arsenal được dự báo sẽ vượt qua Olympiacos, dù đối thủ từng gieo sầu cho họ 3 lần liền ngay tại Emirates.

Nhận định trước trận đấu

Những “quân bài tẩy” từ băng ghế dự bị đang trở thành vũ khí lợi hại của Arsenal trong giai đoạn đầu mùa giải. Ở 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, HLV Mikel Arteta đều tung ra những sự thay đổi người mang tính bước ngoặt.

Chuỗi “siêu dự bị” của Arsenal khởi đầu ngay ở đấu trường châu Âu cách đây hai tuần, khi sau 70 phút bế tắc không bàn thắng trước Athletic tại San Mames, Leandro Trossard và Gabriel Martinelli cùng nhau vào sân và thay nhau kiến tạo, giúp Pháo thủ giành trọn 3 điểm.

Bộ đôi cánh trái này tiếp tục để lại dấu ấn trước Manchester City tại Premier League và Port Vale tại Cúp Liên đoàn, trước khi Mikel Merino mở màn và Gabriel Magalhaes hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle United tại St James’ Park cuối tuần qua.

Tận dụng việc Liverpool mất điểm ở vòng 6, Arsenal đã rút ngắn khoảng cách với nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh xuống còn 2 điểm, và thắng lợi tại “tử địa” St James’ Park có thể mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Với tham vọng song hành cả Premier League và Champions League, Arsenal có cơ sở để tự tin vào giữa tuần này khi họ đã toàn thắng 13 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng châu Âu, trong đó có 10 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Những thống kê trên là tin dữ cho Olympiacos, đặc biệt sau trận ra quân đầy thất vọng trước Pafos. Dù đối thủ mất người từ phút 26 (thẻ đỏ của hậu vệ phải Bruno) và mất thêm cựu sao Arsenal David Luiz vì chấn thương ở phút 33, thầy trò HLV Jose Luis Mendilibar vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường của đội bóng đến từ Cộng hòa Síp, bất chấp kiểm soát bóng 69% và tung ra 18 cú dứt điểm.

Trận hòa không bàn thắng ấy càng kéo dài chuỗi thành tích nghèo nàn của Olympiacos tại Champions League khi chỉ thắng 2 trong 21 trận vòng bảng gần nhất, thua tới 16 trận.

Đáng lo hơn, họ đang có chuỗi 10 trận thua liên tiếp trên sân khách tại vòng bảng Champions League. Lần cuối cùng họ thắng trên đất khách ở đấu trường này đã cách đây tròn 10 năm, trước Dinamo Zagreb vào tháng 10/2015.

Dẫu vậy, cuối tuần qua Olympiacos cũng kịp giữ mạch bất bại ở giải quốc nội khi vượt qua Levadiakos 3-2 tại Super League Hy Lạp, nhờ bàn thắng phút 96 của Chiquinho, qua đó giữ ngôi đầu bảng, xếp trên AEK Athens nhờ hiệu số.

Đặc biệt, Olympiacos còn sở hữu thành tích đối đầu khá ấn tượng trước Arsenal khi thắng 6/12 lần gặp gỡ chính thức. Thậm chí, họ đã thắng cả 3 lần gần nhất hành quân đến Emirates, một thống kê khiến Pháo thủ không thể chủ quan.

Thông tin lực lượng

Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Noni Madueke, Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Kai Havertz và Piero Hincapie do chấn thương.

Ở chiều ngược lại, Olympiacos cũng gặp khó khăn về nhân sự khi Yazici, Yaremchuk, Vezo, Mancha, Cabella và Angelakis đều không thể ra sân vì những lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Merino, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli. Olympiakos (4-3-3): Tzolakis; Costinha, Ortega, Retsos, Mouzakitis; Martins, Biancone, Hezze; El Kaabi, Chiquinho, Taremi

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Olympiakos