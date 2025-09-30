Nhận định Atalanta vs Club Brugge, 23h45 ngày 30/9: Nỗi sợ của chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Atalanta vs Club Brugge, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Atalanta đang xếp cuối cùng trên BXH sau thất bại 0-4 ở ngày ra quân. Họ cũng có phong độ không cao ở Cúp C1 châu Âu. Có thể nói, đội bóng này đang đối diện nỗi sợ sẽ tiếp tục tay trắng.

Nhận định trước trận đấu Atalanta vs Club Brugge

Trận đấu đầu tiên tại Champions League đã chứng kiến ​​kết quả đáng thất vọng cho Atalanta khi họ thường xuyên bị PSG áp đảo. Cả trận, CLB Italia gần như chỉ biết phòng thủ, không thể tạo ra được bất kỳ sự kháng cự nào.

Atalanta từng tung hoành ở giải trong nước, nhưng khi ra sân chơi quốc tế họ thực sự nhỏ bé. Cả trận bị bắn phá cầu môn tới 13 lần trong khi chỉ có 2 cú sút và nhận tổng cộng 4 bàn thua để ra về với thất bại 0-4, rõ ràng đây là những con số cho thấy rằng không chỉ Atalanta mà mặt bằng chung của bóng đá Italia đang tụt hậu với nhóm tinh hoa của châu Âu.

Atalanta sau đó đã đáp trả bằng chiến thắng 3-0 trước Torino và trận hòa 1-1 đầy khó khăn với Juventus tại Serie A. Dù kết quả không đến nỗi nào nhưng phải thừa nhận rằng Atalanta vẫn chưa thực sự tìm lại được cảm hứng như mùa giải trước. Từ đầu mùa này, Atalanta thắng thua xen kẽ nhau. Thực tế là sau 6 trận trên mọi đấu trường, Atalanta chỉ thắng được đúng 2 trận.

Club Brugge có quyền tự tin sẽ giành điểm trước Atalanta

Phong độ, lịch sử đối đầu Atalanta vs Club Brugge

Bên kia chiến tuyến là cảm xúc trái ngược. Club Brugge hành quân đến Ý sau chiến thắng vang dội 4-1 trước Monaco trong trận mở màn, trận đấu đã khơi mào cho chuỗi bất bại liên tiếp của họ (thắng 3, hòa 1) trong thời gian qua.

Club Brugge đang cho thấy họ rất sẵn sàng vô địch giải Bỉ, đồng thời đặt tham vọng tiến xa ở Cúp C1 châu Âu. Trước Atalanta hôm nay, Club Brugge hoàn toàn có quyền tự tin sẽ tiếp tục gặt hái một kết quả tốt.

Club Brugge đã toàn thắng cả 5 trận Cúp C1 châu Âu mùa này (bao gồm cả vòng loại) và chỉ thua 3 trong 16 trận gần nhất đấu trường số 1 châu lục (thắng 9, hòa 4).

Chưa dừng lại ở đó, Club Brugge còn được tiếp thêm tự tin khi Atalanta đá Cúp C1 châu Âu khá tệ. Họ chỉ thắng 2 trong số 12 trận sân nhà gần nhất tại Champions League (hòa 5, thua 5), ​​gồm 3 trận gần nhất phải nhận thất bại.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Club Brugge

Atalanta đang phải đối mặt với một số khó khăn về chấn thương trước thềm trận đấu. Giorgio Scalvini và Gianluca Scamacca đều đang hồi phục sau chấn thương cơ và đầu gối, dự kiến ​​trở lại vào tháng sau. Sead Kolasinac sẽ phải ngồi ngoài cho đến giữa tháng 12 vì chấn thương dây chằng chéo, trong khi Mitchel Bakker sẽ vắng mặt dài hạn vì cùng vấn đề.

Ngược lại hoàn toàn, Club Brugge có đầy đủ quân số. Họ chỉ mất thủ môn Simon Mignolet, người đang phải ngồi ngoài vì chấn thương háng. Với đầy đủ điểm tựa, thực sự Club Brugge rất tự tin ở chuyến đi vào tối nay...