Văn hóa

Google News

Nhạc sĩ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Ngọc Ánh
TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời sáng 19/10 tại nhà riêng. Ông là tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như "Cơn mưa em bất chợt", "Thời hoa đỏ".

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời sáng 19/10 tại nhà riêng. Thông tin được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ vào chiều cùng ngày.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1942 ở Hà Nam (nay là Ninh Bình). Ông từng công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc và băng đĩa, làm nhạc công ở Đoàn Chèo Trung ương.

image-10.jpg
Nhà thơ Thanh Tùng (trái) và nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Đến năm 1987, tên tuổi của nhạc sĩ được nhiều người biết đến khi bài hát Cơn mưa em bất chợt phổ biến rộng rãi. Từ đó, ông liên tục có những tác phẩm đáng chú ý như Thời hoa đỏ (thơ Thanh Tùng), Hai nửa vầng trăng (phỏng thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, Tuổi mới yêu, Khỏa trần Trường Sơn. Đặc biệt, ca khúc Thời hoa đỏ nằm trong chùm tác phẩm giúp nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tác phẩm được đánh giá là một trong những bản tình ca hay nhất thời kỳ đổi mới với những nốt nhạc tha thiết bên những ca từ đẹp, giàu tính biểu cảm.

images.jpg
Chân dung nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác ca khúc này năm 1989, khi công tác ở Liên Xô (cũ). Khi ấy, ông mắc bệnh nặng, phải điều trị trong viện. Để vơi nỗi buồn và nhớ nhà, ông đọc quyển 99 bài thơ tình mang từ Việt Nam sang. Khi đọc đến bài thơ Thời hoa đỏ của Thanh Tùng, những hình ảnh trong thơ ám ảnh nhạc sĩ. Sau này về nước, ông chỉnh sửa thêm để hoàn thiện ca khúc. Lệ Thu là ca sĩ đầu tiên thể hiện thành công bài hát này.

Ngoài giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng còn giành giải do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng các năm 1994, 1995, 1996. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng cũng là người yêu thơ. Ông xuất bản một tập thơ năm 1994.

Ngọc Ánh
#nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng #nhạc sĩ Việt Nam #Thời hoa đỏ #âm nhạc Việt Nam #tác phẩm nổi bật #giải thưởng Nhà nước

