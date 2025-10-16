Phiên bản mới của Chí Phèo

TPO - Rapper Đinh Tiến Đạt mượn hình tượng Chí Phèo để khắc họa tiếng lòng của những con người lạc lối giữa định kiến, bị ruồng bỏ nhưng vẫn khát khao được yêu thương, trở về làm người.

Từ bóng tối đến khát vọng đổi đời

Rapper Đinh Tiến Đạt nhìn lại quá khứ và khẳng định tinh thần không ngừng đổi mới trong âm nhạc thông qua EP (đĩa đơn mở rộng) Tôi 30. Dự án bao gồm 6 ca khúc, đại diện cho từng cung bậc cảm xúc và giai đoạn trong hành trình của Tiến Đạt.

Trong Tôi 30, ca khúc Chí Phèo - từng xuất hiện ở album Giao thông (2006) - được Đinh Tiến Đạt làm mới hoàn toàn. Rapper đem đến phiên bản rock - rap đầy phóng khoáng, thể hiện tinh thần bứt phá để tái sinh.

Chí Phèo phiên bản mới là sự giao thoa giữa rap và rock.

Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là bức tranh xã hội đen tối về thân phận con người bị đẩy vào đường cùng. Đinh Tiến Đạt mượn hình tượng đó để viết ca khúc, khắc họa tiếng lòng của những con người lạc lối giữa định kiến, bị ruồng bỏ nhưng vẫn khát khao được yêu thương, trở về làm người. Ca khúc không phải chỉ là câu chuyện của Chí Phèo trong văn học mà còn là ẩn dụ cho thế hệ hiện đại - những người đang vật lộn với quá khứ, bày tỏ khát vọng được thấu hiểu.

Chí Phèo của Đinh Tiến Đạt đặt vấn đề con người mất đi bản ngã giữa định kiến và áp lực xã hội. Đoạn intro u ám bằng tiếng bass được nối tiếp bằng trống dồn dập, tiếp đó là âm thanh guitar mạnh mẽ. Đến điệp khúc, giọng rock nội lực hòa cùng flow rap sắc bén tạo nên cảm giác bùng nổ, minh chứng cho hành trình từ bóng tối của Chí Phèo đến khát vọng đổi đời.

Chí Phèo cũng ẩn dụ cho sự hồi sinh của Tiến Đạt sau một thời gian dài rời xa sân khấu.

“20 năm trước, tôi dồn hết bức bối vào từng lời rap, còn hôm nay, với chặng đường đã qua, phiên bản rock - rap 2025 là lời tự sự từ một người đàn ông trưởng thành. Tôi vẫn giữ ngọn lửa khát khao nhưng đã học được cách biến tổn thương thành sức mạnh để sống trọn vẹn hơn”, Đinh Tiến Đạt chia sẻ.

Đinh Tiến Đạt hồi sinh

Chí Phèo cũng ẩn dụ cho sự hồi sinh của Tiến Đạt sau một thời gian dài rời xa sân khấu. Nam rapper đánh dấu sự trở lại âm nhạc bằng sản phẩm âm nhạc sâu sắc, như Chí Phèo tìm lại bản thân sau những vết thương.

Giữa tháng 9, Đinh Tiến Đạt tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mở màn cho dự án Tôi 30. Nam rapper xúc động khi đứng trước đám đông sau nhiều năm rút khỏi làng giải trí. Anh thừa nhận bị ngợp, thấy mọi thứ lạ lẫm.

Đinh Tiến Đạt thẳng thắn chia sẻ về sự khác biệt giữa anh và các rapper trẻ hiện nay. Anh nghe các bạn trẻ rap mà không hiểu họ đang nói gì vì toàn dùng từ mới từ lóng khiến anh phải tra Google để hiểu. Dù vậy, anh nhận thấy rapper trẻ có năng lượng, nhiều điều nam rapper cần học theo.

Đinh Tiến Đạt cùng bạn bè thân thiết nhìn lại ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Dịp này, Tiến Đạt cũng nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật. "Tôi thích nghe nhạc từ nhỏ, ban đầu thường nghe cải lương. Lớn lên chút nghe đa dạng hơn, cứ thế đắm đuối vào thế giới âm nhạc. Rồi tôi chững lại vì cảm thấy mình không có gì mới mẻ, không làm được gì hay hơn nên quyết định tạm dừng. Quãng nghỉ này khá lâu vì cùng lúc đó tôi cuốn vào công việc kinh doanh, cảm xúc với âm nhạc bị rút bớt dần", Đinh Tiến Đạt nói. Nếu không có game show Anh trai vượt ngàn chông gai, Đinh Tiến Đạt có khả năng không trở lại làm nhạc.

Đinh Tiến Đạt sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công. Anh kết hợp với ca sĩ Thanh Thảo ra mắt nhiều bản hit như Đêm không sao, Chàng và Nàng, Ok! Mình chia tay. Năm 2003, anh hoạt động solo với vai trò rapper và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiên phong đưa rap Việt từ underground ra mainstream.

Năm 2017, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật để kinh doanh. Sau khi trở lại cùng chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024, Tiến Đạt tìm lại đam mê nghệ thuật.