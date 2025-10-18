Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Bảo tàng thất thủ

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bảo tàng Hessische Landesmuseum ở Wiesbaden (Đức) trở thành điểm đến hấp dẫn với người hâm mộ của ca sĩ Taylor Swift. Đại diện bảo tàng cho biết chưa từng chứng kiến lượng người tham quan đông đến thế.

Bảo tàng Hessische Landesmuseum của Đức đón lượng lớn người hâm mộ của Taylor Swift đến tham quan. Một tác phẩm nghệ thuật tại đây có hình ảnh tương đồng với cảnh quay trong The Fate of Ophelia của nữ nghệ sĩ.

Bức tranh vẽ Ophelia - người tình của hoàng tử Hamlet trong vở kịch của William Shakespeare. Đó là phụ nữ kiêu kỳ, xuất thân danh giá. Bức sơn dầu Ophelia của danh họa Friedrich Heyser, ra đời khoảng năm 1900. Trong MV mới nhất, Taylor Swift có tạo hình giống hệt Ophelia, trang phục cũng không có sự khác biệt.

friedrich-heyser-ophelia.jpg
Bức sơn dầu Ophelia của danh họa Friedrich Heyser.

The Fate of Ophelia được ví như chương mở đầu cho vũ trụ nghệ thuật mới của Taylor Swift. Cô khai thác sâu khía cạnh nữ tính, quyền tự do biểu đạt cảm xúc. Nữ nghệ sĩ đưa nhiều chi tiết ẩn ý về các tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

Theo Daily Beast, bảo tàng ở Đức đón hàng trăm du khách vào cuối tuần qua. Một gia đình lái xe hơn 500 km từ Hamburg đến Wiesbaden chỉ để nhìn thoáng qua bức tranh sơn dầu trên vải. "Chúng tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi Taylor Swift sử dụng bức tranh từ bảo tàng làm nguồn cảm hứng cho MV. Tất nhiên, đây là cơ hội tuyệt vời để thu hút khách du lịch đến bảo tàng. Tôi rất muốn cho Taylor Swift xem bức tranh gốc, nhưng chưa thể liên hệ với cô ấy", Andreas Henning - Giám đốc bảo tàng - nói.

mv-the-fate-of-opswift-1759712920.jpg
Taylor Swift trong MV mới.

Trong hai ngày cuối tuần, lượng lớn du khách đến bảo tàng xem tranh, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Phần lớn du khách là phụ nữ. Bảo tàng bố trí tour tham quan riêng dành cho bức tranh, có hướng dẫn viên giải thích lịch sử ra đời và mối liên hệ của tác phẩm với MV của Taylor Swift.

Hessisches Landesmuseum là một trong những bảo tàng đa ngành lớn tại Đức. Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật, chủ yếu thuộc ba lĩnh vực mỹ thuật, lịch sử, tự nhiên. Địa điểm này nổi tiếng nhờ các bộ sưu tập khảo cổ học từ thời tiền sử.

Tòa nhà chính của bảo tàng được kiến trúc sư Alfred Messel thiết kế và đưa vào sử dụng năm 1906. Sau nhiều lần mở rộng và trùng tu, bảo tàng được hoàn thiện vào năm 2014.

Ngọc Ánh
#Taylor Swift #bảo tàng Hessische Landesmuseum #Ophelia #MV Taylor Swift #du lịch Đức #tranh nghệ thuật #sưu tập mỹ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục