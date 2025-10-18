Bảo tàng thất thủ

TPO - Bảo tàng Hessische Landesmuseum ở Wiesbaden (Đức) trở thành điểm đến hấp dẫn với người hâm mộ của ca sĩ Taylor Swift. Đại diện bảo tàng cho biết chưa từng chứng kiến lượng người tham quan đông đến thế.

Bảo tàng Hessische Landesmuseum của Đức đón lượng lớn người hâm mộ của Taylor Swift đến tham quan. Một tác phẩm nghệ thuật tại đây có hình ảnh tương đồng với cảnh quay trong The Fate of Ophelia của nữ nghệ sĩ.

Bức tranh vẽ Ophelia - người tình của hoàng tử Hamlet trong vở kịch của William Shakespeare. Đó là phụ nữ kiêu kỳ, xuất thân danh giá. Bức sơn dầu Ophelia của danh họa Friedrich Heyser, ra đời khoảng năm 1900. Trong MV mới nhất, Taylor Swift có tạo hình giống hệt Ophelia, trang phục cũng không có sự khác biệt.

Bức sơn dầu Ophelia của danh họa Friedrich Heyser.

The Fate of Ophelia được ví như chương mở đầu cho vũ trụ nghệ thuật mới của Taylor Swift. Cô khai thác sâu khía cạnh nữ tính, quyền tự do biểu đạt cảm xúc. Nữ nghệ sĩ đưa nhiều chi tiết ẩn ý về các tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

Theo Daily Beast, bảo tàng ở Đức đón hàng trăm du khách vào cuối tuần qua. Một gia đình lái xe hơn 500 km từ Hamburg đến Wiesbaden chỉ để nhìn thoáng qua bức tranh sơn dầu trên vải. "Chúng tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi Taylor Swift sử dụng bức tranh từ bảo tàng làm nguồn cảm hứng cho MV. Tất nhiên, đây là cơ hội tuyệt vời để thu hút khách du lịch đến bảo tàng. Tôi rất muốn cho Taylor Swift xem bức tranh gốc, nhưng chưa thể liên hệ với cô ấy", Andreas Henning - Giám đốc bảo tàng - nói.

Taylor Swift trong MV mới.

Trong hai ngày cuối tuần, lượng lớn du khách đến bảo tàng xem tranh, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Phần lớn du khách là phụ nữ. Bảo tàng bố trí tour tham quan riêng dành cho bức tranh, có hướng dẫn viên giải thích lịch sử ra đời và mối liên hệ của tác phẩm với MV của Taylor Swift.

Hessisches Landesmuseum là một trong những bảo tàng đa ngành lớn tại Đức. Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật, chủ yếu thuộc ba lĩnh vực mỹ thuật, lịch sử, tự nhiên. Địa điểm này nổi tiếng nhờ các bộ sưu tập khảo cổ học từ thời tiền sử.

Tòa nhà chính của bảo tàng được kiến trúc sư Alfred Messel thiết kế và đưa vào sử dụng năm 1906. Sau nhiều lần mở rộng và trùng tu, bảo tàng được hoàn thiện vào năm 2014.