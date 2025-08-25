Nguyễn Thùy Linh bất ngờ quật ngã cựu số 1 tại giải cầu lông vô địch thế giới

Nguyễn Thùy Linh đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon.

Nguyễn Thùy Linh đã không gặp may mắn khi phải đối đầu với cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon tại vòng 1. Tuy nhiên, tay vợt đến từ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Thái Lan sau 45 phút thi đấu, tỷ số 2 set lần lượt là 21-17 và 21-18. Thùy Linh thể hiện sự bền bỉ xuyên suốt 2 set đấu để lần thứ 2 trong sự nghiệp vượt qua Ratchanok Intanon. Hai tay vợt giằng co từng điểm số, nhưng Thùy Linh luôn là người làm tốt hơn vào cuối các set đấu để có chiến thắng chung cuộc.

Ratchanok Intanon là tay vợt cầu lông lừng danh của Thái Lan. Cô từng đạt vị trí số 1 vào năm 2016 và từng giành chức vô địch thế giới vào năm 2013, trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch giải này khi 18 tuổi 6 tháng 6 ngày. Cô từng giành HCB ASIAD 2010, lên ngôi vô địch châu Á năm 2015, giành ba HCV ở SEA Games.

Với chiến thắng thuyết phục này, Nguyễn Thùy Linh tiến vào vòng 2 của giải đấu. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có thành tích tốt hơn so với lần tham dự trước đó. Tại giải vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại Đan Mạch vào năm 2023, Nguyễn Thùy Linh nhận thất bại 0-2 trước tay vợt người Nhật Bản Nozomi Okuhara. Đối thủ tiếp theo của tay vợt nữ số 1 Việt Nam tại vòng 2 giải vô địch cầu lông thế giới 2025 là Kirsty Gilmour. Tay vợt người Scotland hiện đang xếp hạng 28 và là đối thủ vừa sức với Nguyễn Thùy Linh. Đây là cơ hội tốt cho tay vợt đến từ Việt Nam lọt vào vòng thứ 3.