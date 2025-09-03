Người mẹ thứ hai giúp thiếu nhi vùng biên viết tiếp ước mơ

TPO - Ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, học sinh mồ côi cảm nhận tình thương, hơi ấm gia đình từ sự quan tâm của những nữ cán bộ, chiến sĩ công an. Bên cạnh đó, nhiều học sinh khó khăn được tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp các em nuôi dưỡng ước mơ.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu" năm 2025 tại buôn Đrang Phôk (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Đơn vị trao tặng 6 triệu đồng nhằm tiếp sức cho em Y Hiếu Knul (lớp 9, Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Buôn Đôn). Số tiền này được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đắk Lắk trao tiền hỗ trợ trong chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Em Y Hiếu Knul mồ côi mẹ do đại dịch COVID-19. Em là học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhằm giúp em vững bước trên con đường học tập, các "mẹ đỡ đầu" sẽ đồng hành cùng em, dõi theo từng bước trưởng thành của em.

Em Y Hiếu chia sẻ rất hạnh phúc vì được các cô quan tâm giúp đỡ em vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Em có điều kiện trang trải chi phí học tập, mua sắm sách vở. Em cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin tưởng, yêu thương của mọi người.

Trung tá Hoàng Kim Phượng, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trao hỗ trợ gia đình em Y Hiếu.

Trung tá Hoàng Thị Kim Phượng – Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đại diện Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh chia sẻ: " Chúng tôi tin rằng, món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Chúng tôi mong muốn em Y Hiếu không chỉ được tiếp tục đến trường mà còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình, của tình thương ”.

Không chỉ cùng tập thể đóng góp, Trung tá Hoàng Thị Kim Phượng còn hỗ trợ riêng gia đình em Y Hiếu 1 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên gia đình em Y Hiếu.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" là nguồn động lực tinh thần to lớn, khích lệ em Y Hiếu vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đây là một điểm sáng, thể hiện sâu sắc truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Vì đàn em thân yêu”; “Thắp sáng cho cuộc sống ấm no” tại hai xã biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Nhằm tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em nuôi dưỡng ước mơ, Đoàn thanh niên cùng Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị, chính quyền và Công an xã Ea Súp, xã Ea Bung là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu”; “Thắp sáng cho cuộc sống ấm no”.

Đoàn trao 350 suất quà và 10 xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Tiểu học trên địa bàn. Các phần quà được trao tặng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, giúp học sinh có thêm điều kiện đến trường, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp các em nuôi dưỡng ước mơ.

Hai hộ nghèo được trao tặng mô hình sinh kế.

Thông qua chương trình “Thắp sáng cho cuộc sống ấm no”, đoàn công tác trao tặng 2 con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng cho 2 hộ nghèo tại xã Ea Bung. Đây là mô hình sinh kế thiết thực giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống nơi biên cương của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 300 hộp thuốc, thuốc bổ cho Nhân dân tại xã Ea Bung.

Cán bộ, chiến sĩ trao xe đạp tặng học sinh nghèo, khó khăn.

Những hoạt động thiện nguyện tại xã biên giới không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm sẻ chia của đoàn viên Chi đoàn, cán bộ, chiến sĩ công an, các đơn vị đồng hành đối với cộng đồng mà còn góp phần thắt chặt tình quân – dân, lan tỏa thông điệp nhân văn “Chung tay vì an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Chi đoàn trong Khối thi đua số III, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Hành trình chia sẻ - gắn kết yêu thương” tại xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân xã biên giới Ia Lốp nhận nhu yếu phẩm.

Tại chương trình, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 315 phần quà là nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Lốp.

Bên cạnh đó, các Chi đoàn trong khối thi đua cũng dành tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh mồ côi vươn lên trong học tập nhằm động viên tinh thần, tạo động lực để các em tiếp tục nỗ lực vượt khó, phấn đấu học tốt.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk lồng ghép nội dung “Tuyên truyền pháp luật về phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng” nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”.

Nhiều hoạt động của lực lượng công an hướng về cộng đồng.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đã cung cấp đến người dân các kiến thức pháp lý cơ bản liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời chia sẻ những tình huống thực tế và phân tích các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay như: Mạo danh cơ quan chức năng, lừa chuyển tiền qua tài khoản, giả mạo người thân trên mạng xã hội, tuyển dụng việc làm online lừa đảo, kêu gọi đầu tư ảo…

Đây cũng là dịp để lực lượng công an thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó với nhân dân, góp phần trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.