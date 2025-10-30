Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân Đà Nẵng bơi ra khỏi vùng lũ nhận đồ tiếp tế

Thanh Hiền

TPO - Không đủ ghe thuyền, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đóng bè chuối, dùng thuyền thúng cũ nát, thậm chí tự bơi ra khỏi vùng ngập để nhận đồ tiếp tế.

Người dân Đà Nẵng bơi ra khỏi vùng ngập nhận đồ tiếp tế. Video: Thanh Hiền.
tp-tieptehx-10.jpg
Ngày 30/10, nhiều nơi ở Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu. Trong đêm nước lũ tấn công hàng loạt nhà dân. Nước lũ cuộn chảy qua tuyến quốc lộ 1A và những đường xung quanh. Chỉ sau một đêm, các khu dân cư ở phường Hoà Xuân bị ngập nặng. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-tieptehx-7.jpg
Anh Lê Văn Hùng mang thức ăn đến tiếp tế cho người thân ở thôn Đông Hòa (cũ), phường Hoà Xuân nhưng chờ gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không có ghe thuyền để gửi vào. "Khoảng 3 giờ sáng nước ngập cao hơn 1 mét. Tôi mang đồ ăn qua tiếp tế nhưng chờ từ sáng tới giờ chưa có ghe, bè nào ra cả. Nước xoáy lắm, thuyền không chắc chắn đi vào không được", anh nói.
tp-tieptehx-23.jpg
Người dân tự chế bè chuối, một người chèo, một người lội nước dò đường, giữ bè những đoạn nước xiết. Thuyền thúng mục, cũ cũng được bà con tận dụng.
tp-tieptehx-19.jpg
tp-dn.jpg
tp-tieptehx-14.jpg
tp-tieptehx-24.jpg
Ghe chuối cố gắng bơi vào bên trong, được khoảng trăm mét, gặp nước xiết không trụ được đành quay ngược trở ra, không thể đưa thức ăn vào cho các hộ dân.
tp-tieptehx-11.jpg
Anh Ngô Tấn Minh (phường Hoà Xuân) đi làm về mua theo mì tôm, cá thịt nhưng chờ cả sáng vẫn không thể mang đồ vào trong. Cuối cùng anh phải chèo tạm chiếc thúng của hàng xóm để đưa thức ăn cho cả nhà.
tp-tieptehx-26.jpg
tp-tieptehx-15.jpg
Anh Lê Đức Côi (phường Hòa Xuân) bơi ra khỏi xóm đang ngập nặng. Đường vào sâu trong xóm đã ngập lút đầu, nhiều đoạn bè, thúng không thể đi qua vì nước rất xiết. Chị Thu Hương, vợ anh Côi cho hay trong nhà còn 2 người, chồng chị phải bơi ra lấy đồ ăn, ở lại kê gác đồ đạc, tài sản lên cao. "Chưa bao giờ ngập kinh khủng như vậy cả. Bên trong xóm cũng còn rất nhiều người, hầu hết bà con đều không ngờ nước dâng cao đến vậy", chị nói.
tp-tieptednn.jpg
Những chiếc thúng chòng chành, méo mó, mục rách cũng được bà con tận dụng để mang thức ăn vào vùng ngập. Đây là đợt ngập kéo dài, đến nay đã hơn 2 ngày bà con sống chung với lũ.
tp-tieptehx-6.jpg
tp-tieptehx-13.jpg
Nhiều người mang thực phẩm đến tận đầu xóm nhưng bất lực vì không thể đưa vào cho người thân
tp-tieptehx-9.jpg
tp-tieptehx-8.jpg
Đoạn quốc lộ 1A qua phường Hòa Xuân nước tràn đường, nhiều người quá nóng lòng đã lội bộ đến đường dẫn vào các khu dân cư ngóng ghe thuyền để gửi đồ tiếp tế cho người thân.
Thanh Hiền
#Đà Nẵng #bơi lũ #ngập lụt #nhận đồ tiếp tế #mưa lớn #ngập nặng

