Người dân Đà Nẵng bơi ra khỏi vùng lũ nhận đồ tiếp tế

TPO - Không đủ ghe thuyền, nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đóng bè chuối, dùng thuyền thúng cũ nát, thậm chí tự bơi ra khỏi vùng ngập để nhận đồ tiếp tế.
Ghe chuối cố gắng bơi vào bên trong, được khoảng trăm mét, gặp nước xiết không trụ được đành quay ngược trở ra, không thể đưa thức ăn vào cho các hộ dân.
Anh Lê Đức Côi (phường Hòa Xuân) bơi ra khỏi xóm đang ngập nặng. Đường vào sâu trong xóm đã ngập lút đầu, nhiều đoạn bè, thúng không thể đi qua vì nước rất xiết. Chị Thu Hương, vợ anh Côi cho hay trong nhà còn 2 người, chồng chị phải bơi ra lấy đồ ăn, ở lại kê gác đồ đạc, tài sản lên cao. "Chưa bao giờ ngập kinh khủng như vậy cả. Bên trong xóm cũng còn rất nhiều người, hầu hết bà con đều không ngờ nước dâng cao đến vậy", chị nói.
Nhiều người mang thực phẩm đến tận đầu xóm nhưng bất lực vì không thể đưa vào cho người thân
Đoạn quốc lộ 1A qua phường Hòa Xuân nước tràn đường, nhiều người quá nóng lòng đã lội bộ đến đường dẫn vào các khu dân cư ngóng ghe thuyền để gửi đồ tiếp tế cho người thân.