Người dân Cần Thơ vui mừng nhận quà Tết Độc lập 100.000 đồng/người

TPO - Ngày 31/8, nhiều địa phương ở TP. Cần Thơ đồng loạt triển khai cấp phát quà trị giá 100.000 đồng/người cho Nhân dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Trí cho biết, địa phương thực hiện cấp phát theo hai hình thức: chuyển khoản qua ứng dụng định danh điện tử VNeID và phát trực tiếp bằng tiền mặt. Xã có hơn 38.000 dân, trong đó đông đồng bào Khmer.

Chiều 31/8, ba điểm cấp phát trực tiếp được bố trí tại UBND xã Mỹ Tú (mới), UBND xã Mỹ Tú (cũ) và UBND xã Mỹ Thuận (cũ).

Rất đông người dân xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) đến nhận tiền trực tiếp tại UBND xã.

Ở xã Trần Đề, chính quyền lập 13 tổ cấp phát tại 13 ấp. Chủ tịch UBND xã Hồ Quang Đại nhấn mạnh việc tặng quà phải đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tại xã Nhơn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Cao Minh Thơm cho biết địa phương có 10.652 hộ với 42.107 nhân khẩu, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng. Xã rút kinh phí tại Kho bạc sáng 31/8, tổ chức phát quà cho bà con chiều cùng ngày và 1/9.

Người dân đến nhận quà, trình căn cước công dân để công an kiểm tra trên Cổng dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ở xã Tài Văn, 11 đoàn cấp phát triển khai từ 31/8 đến 1/9, chậm nhất không quá 10/9. Điểm phát tại UBND xã và nhà văn hóa các ấp. Công an, quân sự xã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thực hiện.

Trước đó, ngày 30/8, UBND TP. Cần Thơ ban hành quyết định bổ sung hơn 409 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho các xã, phường để thực hiện việc tặng quà. Theo quy định, công tác cấp phát phải hoàn tất trong ngày 1/9, trường hợp bất khả kháng có thể kéo dài nhưng không quá ngày 15/9.