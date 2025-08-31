Người dân Bắc Ninh hồ hởi nhận tiền quà Quốc khánh 2/9

TPO - Ở tuổi 70, lần đầu tiên bà Vũ Thị Sàng ở phường Bắc Giang (Bắc Ninh) nhận tiền quà Quốc khánh 2/9 khiến bà thấy xúc động, phấn khởi từ sự quan tâm của Nhà nước.

Niềm vui trước ngày Quốc khánh

Ngày 31/8, nhiều phường, xã ở tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao tiền quà Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết của Chính phủ đến người dân, mang lại không khí phấn khởi.

Đầu giờ sáng, có mặt tại nhà văn hóa của tổ dân phố Tiền Tiến, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), PV Tiền Phong ghi nhận, dù trời mưa, nhưng đông đảo người dân trong phường đang hồ hởi làm thủ tục nhận tiền quà Quốc khánh 2/9. Thủ tục nhận tiền được cán bộ phường, tổ dân phố làm nhanh chóng, thuận lợi cho người dân.

Chị Hoàng Thị Thiện Lý - một người dân tổ dân phố Tiền Tiến không giấu nổi niềm vui. Chị chia sẻ gia đình chị có 4 người, chị được nhận 400.000 đồng tiền quà Quốc khánh 2/9. Tối hôm trước, cán bộ phường và tổ dân phố đã gửi tờ mẫu để chị điền thông tin đi nhận tiền.

Người dân tỉnh Bắc Ninh vui mừng nhận tiền quà Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chị Lý cho biết chị làm bán hàng nước ở gần cổng một bệnh viện ở phường Bắc Giang. Chồng chị làm công nhân. Hai con đang đi học. Bởi vậy, thu nhập của gia đình chị không ổn định.

“Gia đình tôi được nhận 400.000 đồng quà dịp Quốc khánh 2/9 từ Nhà nước nên rất vui mừng. Số tiền này giúp gia đình chúng tôi có thêm một khoản để đón Quốc khánh vui tươi”, chị Lý chia sẻ.

Cầm trên tay tiền quà Quốc khánh 2/9, bà Vũ Thị Sàng (70 tuổi) ở tổ dân phố Tiền Tiến, phường Bắc Giang rất phấn khởi. Bà cho biết bà độc thân. Bà sống một mình lại cao tuổi, điều kiện kinh tế không dư giả nên số tiền 100.000 đồng bà nhận được dịp Quốc khánh 2/9 từ Nhà nước là rất quý.

Người dân tổ dân phố Tiền Tiến, phường Bắc Giang đến nhận quà tiền Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Tôi phấn khởi. Nhà nước rất quan tâm nhân dân. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận tiền Quốc khánh 2/9. Bao nhiêu năm nay, người dân mới nhận được tiền dịp Quốc khánh nên cảm thấy xúc động, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến người dân”, bà Sàng chia sẻ.

Cán bộ làm cả tối phục vụ người dân

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND phường Bắc Giang - cho biết ngày 31/8, các tổ dân phố trên toàn phường Bắc Giang đều tổ chức trao quà tiền Quốc khánh 2/9 đến người dân theo Nghị quyết của Chính phủ. Bắc Giang là phường đông dân nhất tỉnh Bắc Ninh, với hơn 123.000 người. Bởi vậy, để phục vụ người dân kịp thời nhận tiền quà Quốc khánh trước ngày 2/9, lãnh đạo, cán bộ phường Bắc Giang làm việc cả ngày nghỉ đến tối muộn.

Phường Bắc Giang phối hợp với công an để rà soát đúng đối tượng được nhận tiền quà Quốc khánh 2/9. Sau đó, phường Bắc Giang làm tờ mẫu đưa đến các tổ dân phố phát cho người dân điền các thông tin cần thiết như họ tên thành viên trong gia đình, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/số định danh, nơi ở. Đại diện hộ gia đình mang theo căn cước công dân đến các nhà văn hóa tổ dân phố để nhận tiền quà Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo phường Bắc Giang trực tiếp trao quà tiền Quốc khánh 2/9 đến người dân. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Đàm Thế Sử - Chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho hay mấy ngày nay, lãnh đạo, cán bộ UBND phường Từ Sơn làm việc sớm tối, không kể ngày nghỉ để kịp thời trao tiền quà Quốc khánh đến người dân trước ngày 2/9. Ngày 31/8, các khu phố trên địa bàn phường Từ Sơn bắt đầu triển khai việc trao tiền quà đến tay người dân. Phường Từ Sơn có khoảng 56.000 người.

“Sau khi có chỉ đạo của cấp trên, cán bộ Phường Từ sơn bắt tay ngay vào công việc. Chúng tôi làm việc đến tối muộn để hoàn thành công việc, phục vụ bà con”, ông Sử chia sẻ.

Tương tự, ông Phạm Công Toản - Chủ tịch UBND xã Kép - thông tin ngay từ tối 29/8, cán bộ xã Kép đã phối hợp công an để lập danh sách người dân nhận quà tiền Quốc khánh 2/9 trên địa bàn xã, sau đó thiết kế mẫu tờ khai để từng trưởng thôn gửi đến người dân.

Người dân tỉnh Bắc Ninh vui mừng đến nhà văn hóa nhận tiền quà Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Xã Kép có khoảng 43.000 dân, chia làm 49 tổ ở các thôn trong xã để phát tiền quà Quốc khánh 2/9 đến người dân. Cán bộ xã, trưởng thôn, tổ an ninh cơ sở phối hợp cơ quan chức năng để phát tiền đến tay từng người dân. Ngày 31/8, xã Kép phát tiền quà Quốc khánh 2/9 đến người dân.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc chia tiền quà Quốc khánh 2/9. Tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương để rà soát đúng đối tượng và cách thức triển khai phát tiền đến tay nhân dân nhanh nhất, chính xác.

“Quan điểm của tỉnh Bắc Ninh là tập trung cao nhất để người dân nhận được tiền quà Quốc khánh trước ngày 2/9. Đồng thời, dịp Quốc khánh 2/9, tỉnh Bắc Ninh cũng xã hội hóa khoảng 10 tỷ đồng để mua cờ Tổ quốc phát cho người dân treo quốc kỳ”, ông Tuấn nhấn mạnh.