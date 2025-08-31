Thêm cơ sở giáo dục đại học 'lì xì' cho sinh viên dịp mùng 2/9

TPO - Học viện Tài chính quyết định tặng quà cho toàn bộ sinh viên, học viên đang theo học tại trường nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính và 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo thông báo chính thức, mỗi sinh viên, học viên đang học tập tại Học viện Tài chính sẽ nhận được 100.000 đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ người học và nguồn kinh phí của Viện Đào tạo Quốc tế.

Sinh viên tình nguyện Học viện Tài chính tham gia hỗ trợ sự kiện A80.

Nông Tô Lan Anh, lớp CQ62/02.01, Học viện Tài chính chia sẻ, món quà là sự quan tâm, chia sẻ và lời chúc tốt đẹp từ nhà trường gửi tới sinh viên, như một nguồn động lực tinh thần để các bạn bước vào năm học mới với tâm thế hứng khởi và tràn đầy năng lượng.

Lan Anh cũng là một trong những sinh viên dân tộc thiểu số vinh dự tham gia diễu hành trong đại lễ Quốc khánh mùng 2/9.

"Là một người con dân tộc Tày, được tham gia diễu hành trong Đại lễ Quốc khánh 2/9 là một trải nghiệm vô cùng tự hào và đáng nhớ đối với em. Khi hòa mình vào dòng người rực rỡ sắc cờ đỏ thắm, trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của ngày hội lớn của dân tộc, em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm vinh dự khi được là một phần của đất nước Việt Nam – một dân tộc anh hùng, đoàn kết và giàu truyền thống lịch sử", Lan Anh cho biết.

Sinh viên Nông Tô Lan Anh

Lan Anh cho rằng, mỗi bước chân diễu hành là một nhịp đập của lòng yêu nước, là sự tri ân chân thành gửi tới các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do. Đây không chỉ là một hoạt động tập thể đơn thuần, mà còn là cơ hội để em thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Tày, góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào bức tranh chung đầy sắc màu của Tổ quốc. Trải nghiệm này sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp, tiếp thêm cho em niềm tin và động lực trong hành trình học tập và cống hiến mai sau.

Phạm Hoàng Anh, lớp CQ60/11.02CLC, Học viện Tài chính tham gia và thực hiện nhiệm vụ sinh viên tình nguyện viên hỗ trợ A80. Với vai trò Đội phó dẫn đoàn tình nguyện viên, cùng Ban chỉ huy đoàn tình nguyện viên điều phối, nhắc nhở, động viên các bạn giữ gìn tác phong, tinh thần đoàn kết, Hoàng Anh cảm nhận sâu sắc trách nhiệm và niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào công tác chuẩn bị cho sự kiện lịch sử của dân tộc.

Phạm Hoàng Anh (thứ ba từ phải sang) cùng đội tình nguyện viên.

Trong suốt quá trình tập luyện và hỗ trợ, em đã cùng đội tình nguyện viên có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, hòa mình vào bầu không khí hăng say, kỉ luật và quyết tâm cao. Dù có những ngày nắng gắt, mưa rào bất chợt hay lịch tập luyện kéo dài, nhưng tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội đã giúp chúng em vượt qua khó khăn. Em cảm nhận rõ niềm tự hào khi được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, khi mỗi bước chân, mỗi hàng ngũ đều mang ý nghĩa đại diện cho sức trẻ, xung kích, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

"Khoảnh khắc hòa nhịp cùng hàng vạn người trong không khí “Đại đoàn kết dân tộc” chắc chắn sẽ là kí ức thiêng liêng, theo em suốt những năm tháng sau này", Hoàng Anh nói.