Thể thao

Google News

Ngoại hạng Anh, Liverpool vs Arsenal 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau ba mùa giải liên tiếp về nhì, Arsenal đang hướng tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm với khởi đầu ấn tượng. Trong khi đó, Liverpool vừa trải qua cuộc thay máu lực lượng rầm rộ và vẫn đang tìm kiếm sự ổn định dưới thời HLV Arne Slot. Cuộc chạm trán tại Emirates hứa hẹn sẽ là thước đo sức mạnh thực sự của cả hai ứng viên vô địch.

report Arsenal tiếp tục lao đao vì chấn thương

8': Tân binh Cristhian Mosquera sẽ đối mặt với thử thách khó khăn. Trung vệ 21 tuổi sẽ phải gánh trọng trách 'giữ chân' hàng công Liverpool tại Anfield trong hơn 80 phút còn lại của trận đấu.

report Saliba rời sân vì chấn thương

6': Chỉ ít phút sau khi bóng lăn, Saliba nằm sân và không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ người Pháp có dấu hiệu căng cơ sau một pha tranh chấp bóng bổng. Anh buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Cristhian Mosquera.

report Trận đấu bắt đầu

Bóng đã lăn trên sân Anfield. Liverpool trong trang phục đỏ. Arsenal ra sân với bộ trang phục trắng sân khách.

report Cầu thủ hai đội khởi động
1-3327.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
report Arsenal có hai sự thay đổi đáng chú ý

Gabriel Martinelli và Mikel Merino được đưa vào đội hình xuất phát, thay cho bộ đôi dính chấn thương Saka và Odegaard.

Đội trưởng Odegaard chỉ ngồi trên băng ghế dự bị sau khi gặp chấn thương vai trong chiến thắng trước Leeds. Tân binh Eberechi Eze cũng góp mặt trong danh sách dự bị.

report Mac Allister trở lại đội hình Liverpool

Curtis Jones phải ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi Alexis Mac Allister trở lại đội hình sau khi vắng mặt trong trận thắng trước Newcastle.

report Đội hình xuất phát Arsenal
1-4342.jpg
report Đội hình xuất phát Liverpool
1.jpg
screen-shot-2025-08-31-at-203230.png

Sau ba lần liên tiếp về nhì, Arsenal đang khao khát giành chức vô địch lần đầu tiên sau 22 năm. Với mục tiêu đó, HLV Mikel Arteta đã chiêu mộ những tân binh đình đám trong mùa hè, bao gồm Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi và Eberechi Eze.

Sự nâng cấp toàn diện đã giúp Pháo thủ giành hai chiến thắng liên tiếp, với sức mạnh tấn công được thể hiện và kỹ năng phòng ngự cũng cải thiện đáng kể. Bây giờ, Arsenal đang hướng đến kỷ lục chưa từng có trong 101 năm: toàn thắng cả ba trận đầu mùa giải với thành tích sạch lưới.

Với Liverpool, họ cũng không ngủ quên trên chiến thắng. Ngay sau chức vô địch Premier League 2024/25, đội bóng vùng Merseyside đã tiến hành thay máu rầm rộ. Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez và Luis Diaz được thay thế bởi Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Cuộc mua sắm vẫn tiếp diễn khi The Kop đang theo đuổi Alexander Isak và Marc Guehi.

Mặc dù vậy, họ bước vào mùa giải mới không mấy suôn sẻ khi thua Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh. Cuối tuần trước, Liverpool cũng suýt chút nữa mất điểm trước Newcastle nếu không có khoảnh khắc chói sáng của cầu thủ 16 tuổi Rio Ngumoha.

Với sự thận trọng, HLV Arne Slot sẽ cố gắng gây dựng lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và kiểm soát các mối đe dọa của Arsenal. Ông có thể hài lòng với 1 điểm trong bối cảnh đội hình mới vẫn chưa vào guồng. Và Arteta cũng tương tự, khi tránh một thất bại trước đối thủ cạnh tranh vào thời điểm cuộc đua mới chỉ bắt đầu.

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
