Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ngỡ ngàng nguyên liệu bỏ đi hóa thành cần câu 'hái ra tiền'

Phương Vy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ xơ mướp khô, trái lêkima ít người đoái hoài đến chùm ngây mọc bờ rào, nhiều nông sản từng bị xem là “phế phẩm” nay được doanh nghiệp sáng tạo thành hàng gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm xuất ngoại, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp giá trị cao.

Mở rộng thị phần hàng Việt

Ngày 31/3, tại Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 với 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt.

z7677327181342-4ad0567fd55e54ab0dada8eeb2061a55.jpg
Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM

TPHCM xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc tăng trưởng, với mục tiêu hướng tới mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Trong đó, các chính sách tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý và thị trường, đồng thời đổi mới hoạt động theo hướng chuyên sâu, thực chất hơn.

Cụ thể tập trung vào các nội dung như hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử; tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu cũng như phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa.

"Bệ đỡ" cho doanh nghiệp sáng tạo

Trong khuôn khổ Lễ công bố, hàng loạt doanh nghiệp đã mang đến TPHCM những sản phẩm mới lạ, ứng dụng công nghệ vào chế biến sâu. Điểm đáng chú ý là không ít sản phẩm được tạo ra từ những nguyên liệu vốn bị xem nhẹ, thậm chí bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp.

z7677087880593-f856b874556a1e406a796b9efa27100a.jpg
Xơ mướp bỏ đi được tạo thành những sản phẩm độc đáo, không đụng hàng

Điển hình như xơ mướp – phần còn lại sau khi trái mướp già, khô không chỉ được làm thành miếng rửa chén quen thuộc mà còn được “nâng cấp” thành bông tắm, cây chà lưng, đồ chơi thú cưng, thậm chí là hoa khô, quà lưu niệm, lồng đèn, chụp đèn ngủ… với mẫu mã bắt mắt.

Sau khi thu mua, nguyên liệu này được công nhân làm sạch, tách vỏ, phơi khô, xử lý ẩm mốc nghiêm ngặt trước khi đưa vào máy cán, dập khuôn theo từng thiết kế. Sự sáng tạo này không chỉ giúp nâng giá trị nông sản mà còn tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có, hạn chế lãng phí trong sản xuất.

z7677111098242-31e149848442102855f3efce17700b61.jpg
Lêkima - quả ít ai ăn lại trở thành món ăn chơi độc đáo

Câu chuyện tương tự diễn ra với trái lêkima (còn gọi là quả trứng gà) – loại trái cây quen thuộc ở miền Tây nhưng ít được chú trọng. Nhận thấy tiềm năng, chị Đỗ Thị Xuân Diệu (Cần Thơ) đã làm thành lêkima sấy dẻo và bột lêkima. Sản phẩm không chỉ được bán trên kênh thương mại điện tử, nhiều kiều bào còn lựa chọn làm quà mỗi khi về nước, mở ra cơ hội đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm, nhiều nguyên liệu quen thuộc còn được khai thác ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Anh Phạm Ngọc Anh Tuấn (Tây Ninh) đã tận dụng chùm ngây – loại cây thường mọc ở bờ rào để phát triển đa dạng sản phẩm.

660985893-1381892633743406-6605141686407185788-n.jpg
Doanh nghiệp Việt không ngừng đổi mới, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị

Ngoài trà chùm ngây, bánh và nước giải nhiệt, anh còn nghiên cứu chiết xuất tinh dầu để sản xuất mỹ phẩm như son dưỡng, sản phẩm chăm sóc da. Những mặt hàng này nhanh chóng được người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ, đón nhận nhờ nguồn gốc tự nhiên và tính an toàn.

#hàng Việt Nam chất lượng cao #khởi nghiệp #ứng dụng công nghệ #độc lạ #người tiêu dùng #TPHCM #nội địa #xúc tiến thương mại

Xem thêm

Cùng chuyên mục