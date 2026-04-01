Ngỡ ngàng nguyên liệu bỏ đi hóa thành cần câu 'hái ra tiền'

TPO - Từ xơ mướp khô, trái lêkima ít người đoái hoài đến chùm ngây mọc bờ rào, nhiều nông sản từng bị xem là “phế phẩm” nay được doanh nghiệp sáng tạo thành hàng gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm xuất ngoại, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp giá trị cao.

Mở rộng thị phần hàng Việt

Ngày 31/3, tại Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 với 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM

TPHCM xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc tăng trưởng, với mục tiêu hướng tới mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Trong đó, các chính sách tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý và thị trường, đồng thời đổi mới hoạt động theo hướng chuyên sâu, thực chất hơn.

Cụ thể tập trung vào các nội dung như hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử; tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu cũng như phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa.

"Bệ đỡ" cho doanh nghiệp sáng tạo

Trong khuôn khổ Lễ công bố, hàng loạt doanh nghiệp đã mang đến TPHCM những sản phẩm mới lạ, ứng dụng công nghệ vào chế biến sâu. Điểm đáng chú ý là không ít sản phẩm được tạo ra từ những nguyên liệu vốn bị xem nhẹ, thậm chí bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp.

Xơ mướp bỏ đi được tạo thành những sản phẩm độc đáo, không đụng hàng

Điển hình như xơ mướp – phần còn lại sau khi trái mướp già, khô không chỉ được làm thành miếng rửa chén quen thuộc mà còn được “nâng cấp” thành bông tắm, cây chà lưng, đồ chơi thú cưng, thậm chí là hoa khô, quà lưu niệm, lồng đèn, chụp đèn ngủ… với mẫu mã bắt mắt.

Sau khi thu mua, nguyên liệu này được công nhân làm sạch, tách vỏ, phơi khô, xử lý ẩm mốc nghiêm ngặt trước khi đưa vào máy cán, dập khuôn theo từng thiết kế. Sự sáng tạo này không chỉ giúp nâng giá trị nông sản mà còn tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có, hạn chế lãng phí trong sản xuất.

Lêkima - quả ít ai ăn lại trở thành món ăn chơi độc đáo

Câu chuyện tương tự diễn ra với trái lêkima (còn gọi là quả trứng gà) – loại trái cây quen thuộc ở miền Tây nhưng ít được chú trọng. Nhận thấy tiềm năng, chị Đỗ Thị Xuân Diệu (Cần Thơ) đã làm thành lêkima sấy dẻo và bột lêkima. Sản phẩm không chỉ được bán trên kênh thương mại điện tử, nhiều kiều bào còn lựa chọn làm quà mỗi khi về nước, mở ra cơ hội đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm, nhiều nguyên liệu quen thuộc còn được khai thác ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Anh Phạm Ngọc Anh Tuấn (Tây Ninh) đã tận dụng chùm ngây – loại cây thường mọc ở bờ rào để phát triển đa dạng sản phẩm.

Doanh nghiệp Việt không ngừng đổi mới, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị

Ngoài trà chùm ngây, bánh và nước giải nhiệt, anh còn nghiên cứu chiết xuất tinh dầu để sản xuất mỹ phẩm như son dưỡng, sản phẩm chăm sóc da. Những mặt hàng này nhanh chóng được người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ, đón nhận nhờ nguồn gốc tự nhiên và tính an toàn.