Nghỉ hưu sớm, người phụ nữ Hà Nội du lịch 80 quốc gia, kể chuyện 'rắc rối nhất'

Những ngày đầu tháng 10, chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) có hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thứ 80 chị đặt chân tới.

Trong 12 ngày thuê xe ô tô tự lái du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) rong ruổi khắp Cappadocia - thành phố trong lòng núi đá nổi tiếng, thong thả ngồi bên eo biển giữa hai lục địa Á- Âu Bosphorus, lạc bước ở ngôi làng cổ Cumalikizik, chậm rãi tận hưởng vẻ đẹp cổ kính của Istanbul…

Chị Ngọc tại Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi được mệnh danh là "điểm bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới".

"Với tôi, du lịch không phải là cuộc chạy đua để check-in thật nhiều, mà là hành trình chậm rãi để lắng nghe, để quan sát, và để hiểu thế giới rộng lớn tới nhường nào.

Điều quý giá nhất mà tôi nhận được trong hành trình du lịch không phải con số 80 quốc gia, mà là hàng trăm câu chuyện, kỷ niệm và một tâm hồn luôn trẻ trung, háo hức trước mỗi hành trình mới", người phụ nữ Hà Nội tâm sự.

Chị Ngọc leo 20km trong 9 tiếng để chinh phục "lưỡi quỷ" Trolltunga (Nauy).

Chị Ngọc kể, ban đầu, chị đi một vài nơi rồi dần thấy thích thú, mong muốn được khám phá nhiều hơn, sâu sắc hơn.

Chuyến "xuất ngoại" đầu tiên của chị là tới Tây Ban Nha dự Festival Văn hoá Dân gian Thế giới, khi 22 tuổi. Chuyến đi kéo dài 1 tháng, qua rất nhiều thành phố và làng mạc.

Cô gái Việt khi ấy không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp phóng khoáng và nét văn hóa độc đáo của Tây Ban Nha. Tất nhiên, lần đầu tiên ra nước ngoài, chị cũng gặp phải chút khó khăn.

"Các cửa hàng ở quốc gia này 10h mới mở, 15h đã đóng, nên muốn mua đồ hay đổi tiền, tôi đều phải canh đúng khung giờ. Bây giờ tôi đi nhiều rồi thì thấy quen, nhưng hồi đó khá bất tiện", chị kể.

Chị Ngọc cùng con trai leo sông băng Passu ở dãy Karakoram hùng vĩ của Pakistan.

15 năm trước, chị Ngọc chính thức "nghỉ hưu sớm", chỉ kinh doanh tự do nên dễ dàng sắp xếp thời gian cho các chuyến du lịch. Khoảng 90% số chuyến đi của chị là du lịch tự túc. Có khoảng 30 quốc gia, chị khám phá cùng với gia đình, thường là những nơi dễ đi như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc…

Với những hành trình dài ngày và vất vả hơn như phải đi bộ, leo núi hay lái xe đường dài - từ khám phá hang băng ở Iceland, đặt chân đến hòn đảo băng giá Greenland, ngắm dòng di cư của thú hoang ở Kenya đến vượt qua thung lũng chết ở Namibia…, chị Ngọc luôn tìm cho mình bạn đồng hành phù hợp.

“Nhiều người ban đầu hoàn toàn xa lạ, nhưng sau một chuyến đi lại trở thành bạn bè thân thiết, rồi cùng tôi tiếp tục những hành trình khác”, chị chia sẻ và cho biết, chuyến đi dài nhất của chị kéo dài gần 2 tháng.

Chị Ngọc tại Greenland (Đan Mạch) - vùng đất trắng xóa băng tuyết, nơi tất cả các con sông đều đóng lớp băng dày. Thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình -24 độ C.

Quốc gia chị Ngọc trở lại nhiều lần nhất (khoảng 40 lần) là Thái Lan, bởi nơi đây dễ đi, chi phí rẻ, đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp và có rất nhiều ngôi chùa linh thiêng.

Chị Ngọc ghé thăm Wat Rong Khun hay còn gọi là Chùa Trắng ở Chiang Rai (Thái Lan).

Riêng trong năm 2024, chị Ngọc đã đặt chân tới 19 quốc gia thuộc châu Á, châu Phi và châu Âu.

Luôn chuẩn bị rất kỹ cho mỗi hành trình nên chị gần như chưa từng gặp sự cố nghiêm trọng. Rắc rối lớn nhất xảy ra trong một chuyến đi đến Tây Phi năm 2024.

Theo lịch trình, chị sẽ di chuyển từ Burkina Faso sang Benin (đã có sẵn visa Benin), nhưng toàn bộ cửa khẩu đường bộ giữa 2 nước bất ngờ đóng vì tình hình chính trị bất ổn. Người địa phương gợi ý cho chị và đoàn đi vòng qua Togo để tiếp tục hành trình sang Benin.

“Tôi đã có visa Togo nhưng chưa đến ngày hiệu lực nên không được nhập cảnh. Chúng tôi thử liên hệ Đại sứ quán Togo xin điều chỉnh ngày hiệu lực. Tưởng như vô lý, không ngờ họ đồng ý. Nhưng lúc đó đã 21h, tôi chờ mãi vẫn chưa nhận được visa mới.

Khi ấy, chúng tôi đang ở khu vực biên giới: quay lại thì không thể vì đã xuất cảnh Burkina Faso, mà nhập cảnh Togo cũng không xong. Cuối cùng, cảnh sát biên giới giữ hộ chiếu và dẫn chúng tôi đến một khách sạn nhỏ gần cửa khẩu để tạm trú, chờ xử lý”, chị Ngọc kể.

Hành trình khám phá Tây Phi là hành trình nhiều khó khăn, rắc rối nhất với người phụ nữ Hà Nội.

Sáng hôm sau, visa mới được cấp. Thế nhưng, chính quyền vẫn yêu cầu phải xác minh thêm thông tin. Chị Ngọc và các bạn tiếp tục đợi tới chiều.

"Sau 2 ngày vật vờ ở biên giới, giữa trời nóng 40 độ, bụi mù mịt, cuối cùng tôi cũng được qua cửa khẩu để tiếp tục hành trình. Tây Phi hoàn toàn không phải là một cuộc dạo chơi dễ dàng. Nếu không có thời gian, sự điềm tĩnh và khả năng xoay chuyển linh hoạt, bạn sẽ 'khóc đòi về ngay' từ những ngày đầu tiên”, chị chia sẻ kinh nghiệm.

Chị Ngọc tới 5 quốc gia Tây Phi là Mauritania, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin.

Theo chị Ngọc, chi phí mỗi chuyến đi phụ thuộc vào thời gian và điểm đến nên không có con số cố định. Tuy vậy, nếu đi tự túc, nhóm khoảng 4 người là hợp lý nhất vì có thể chia sẻ chi phí thuê xe, chỗ ở và ăn uống.

“Nhiều người cho rằng phải giàu có mới đi du lịch được, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đã có thời điểm công việc của tôi khá khó khăn, nhưng vẫn cố gắng giữ thói quen xê dịch. Mỗi chuyến đi mang lại cho tôi thêm năng lượng, hứng khởi và động lực để trở lại với công việc”, chị chia sẻ.

"Nếu kinh tế chưa dư dả, bạn vẫn có thể đi trong nước hoặc các nước gần như Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia, Philippines - chi phí chỉ ngang một chuyến du lịch nội địa thôi", chị Ngọc nói thêm.