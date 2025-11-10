Newyear không "lò vi sóng" Max, mong dân mạng không thích xin đừng xúc phạm

HHTO - Trong phần hỏi đáp trên Story Instagram gần đây, Newyear tiết lộ mình không nói dối về chuyện đã chia tay với Max (hay Maksym). Có thể nhận nhiều câu hỏi "đầy công kích" từ dân mạng đến chuyện tình cảm khiến anh không thể kìm nén mà đăng một loạt trạng thái bằng 3 ngôn ngữ (Thái - Anh - Việt) để bày tỏ rõ hơn suy nghĩ của mình.

Khoảng 2h sáng 10/11 (theo giờ Việt Nam), Newyear cập nhật một loạt Story trên Instagram cá nhân bằng tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Việt. Anh cho biết phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích và nó ảnh hưởng tới tinh thần anh đến mức phải tìm đến bác sĩ tâm lý và duy trì điều trị trong gần 2 năm qua.

Anh gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy thất vọng về mình. Newyear viết: "Tôi không mong những người ghét tôi sẽ quay lại yêu quý tôi nữa. Bạn có thể không thích tôi, điều đó cũng không sao, nhưng xin hãy đừng bình luận hay nói những lời xúc phạm, hạ thấp giá trị của bất kỳ ai. Ai cũng có cảm xúc và bạn cũng vậy".

Tâm tư Newyear gửi đến công chúng.

Đây không phải lần đầu tiên Newyear đăng trạng thái bằng tiếng Việt. Anh cũng từng cập nhật trạng thái "nhắc nhở" tương tự vào hồi tháng 7, chụp lại những bình luận công kích mình từ dân mạng Việt sau ồn ào chia tay Both.

Netizen phẫn nộ với động thái của Newyear. Trái lại, không ít người vẫn khó chịu nhưng cho rằng việc tràn vào công kích, để lại bình luận độc hại trong hàng loạt bài đăng của anh là điều không nên. Bởi suy cho cùng, chuyện tình cảm là điều chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Những ai không thích Newyear có thể bỏ theo dõi/ chặn anh thay vì có hành động quá khích dẫn đến bạo lực mạng.

3 chiếc Story dài của Newyear có thể xuất phát từ hoạt động hỏi - đáp nhanh ngay trước đó. Trong những câu trả lời anh đăng tải, có một dân mạng đã trách móc anh nói dối về việc chia tay Max. Không loại trừ khả năng còn nhiều hơn những "thư ẩn danh" khác đề cập đến chuyện tình ồn ào của Newyear khiến anh không thể kìm nén mà đăng một loạt bài viết dài như trên.

"Bạn thật tồi khi nói dối là "chúng ta đã chia tay rồi, Max" - ở phần trả lời cho câu bình luận này, Newyear khẳng định anh không nói dối bất cứ ai. Anh viết: "Chúng tôi chia tay không có nghĩa là chúng tôi không thể làm bạn. Tại sao việc "theo dõi" lại trở thành tiêu chuẩn cho việc chúng tôi có kết thúc một mối quan hệ hay không, rằng chúng tôi phải bỏ theo dõi (unfollow) nhau và xóa mọi thứ về nhau ư?".

Đoạn phản hồi này đã xóa tan nghi ngờ Newyear "lò vi sóng" với Max khi anh nhấn theo dõi lại bạn trai cũ vào vài ngày sau thông báo đã đường ai nấy đi. Trước đó, vào ngày 30/10, Newyear xác nhận đã chia tay với bạn trai người Ukraine sau 9 tháng hẹn hò. Max "phủ đen" trang cá nhân bằng 3 bài đăng kèm một Story Instagram xin lỗi tình cũ.

Newyear nhấn follow lại nhưng mọi hình ảnh/ clip chụp chung với Max đã được anh gỡ/ ẩn toàn bộ trên trang cá nhân. Trong khi đó, anh vẫn ghim và giữ lại gần như toàn bộ hình chụp cùng mối tình 12 năm đã qua Both. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Newyear không ngừng nhận về làn sóng chỉ trích.