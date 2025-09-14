Nam sinh "vùng đất sen Hồng" giành vòng nguyệt quế Tuần một cách thuyết phục

Cuộc thi Tháng 2 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá), Trịnh Bá Long (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa) và Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT Tiền Giang, Đồng Tháp).

4 thí sinh của Cuộc thi Tháng 2 - Quý 4. Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia.

Ở lượt Khởi động cá nhân, Việt Khuê và Hoàng Quang với 40 điểm, theo sau là Vĩnh Trọng với số điểm 30, và cuối cùng là Bá Long với 10 điểm.

Đến lượt thi chung trong phần thi khởi động, Việt Khuê và Vĩnh Trọng đều nhận thêm điểm, Bá Long và Hoàng Quang vẫn giữ nguyên số điểm của mình. Vậy nên sau vòng thi này, Vĩnh Trọng vươn lên đứng đầu với 75 điểm, theo sát là Việt Khuê với 70 điểm, đứng thứ 3 là Hoàng Quang với 40 điểm và Bá Long với 10 điểm.

Sau vòng thi khởi động, vị trí của các nhà leo núi đã có sự thay đổi nhỏ.

Trong vòng thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn là hàng số 4, có 4 chữ cái và là một câu hỏi toán học “Một dãy gồm 21 số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 40761. Hỏi số đứng ở vị trí chính giữa của dãy là bao nhiêu?”. Ba thí sinh Vĩnh Trọng, Việt Khuê và Hoàng Quang ghi được 10 điểm trong câu hỏi này với đáp án đúng là “năm 1941”.

Đến hàng ngang được chọn thứ 2, bốn thí sinh đều ghi điểm với câu hỏi về tên viết tắt tiếng anh của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Sau khi bức ảnh thứ hai được hé lộ, Vĩnh Trọng nhanh chóng nhấn chuông giải chướng ngại vật và đưa ra câu trả lời là “Dế Mèn”.

Nam sinh chia sẻ rằng bản thân đã “liều” vì chưa đoán được con vật này có mối liên hệ như thế nào với UNICEF. Tuy nhiên, đây là một đáp án chính xác và câu trả lời này đã đưa Vĩnh Trọng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 145 điểm. Theo sau là Việt Khuê với 90 điểm, đứng thứ 3 và 4 lần lượt là Hoàng Quang với 60 điểm và Bá Long với số điểm 20.

“Dế Mèn” chính là nhân vật đồng hành của UNICEF tại Việt Nam.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự vươn lên của hai thí sinh là Việt Khuê và Hoàng Quang với số điểm nhận được là 60 điểm. Đuổi theo phía sau là Vĩnh Trọng được 40 điểm và Bá Long với 30 điểm. Tuy nhiên, kết thúc phần thi tăng tốc, ngôi vị dẫn đầu là Vĩnh Trọng vẫn được bảo toàn, và các vị trí phía sau cũng không đổi chủ.

Ở phần thi Về đích, Vĩnh Trọng chọn gói câu hỏi 20 điểm. Ở câu đầu tiên, Việt Khuê đã thành công cướp 20 điểm trong câu hỏi về văn học của Vĩnh Trọng, lúc này vị trí dẫn đầu đã thay đổi. Ngay sau đó, Vĩnh Trọng đã trả lời chính xác câu hỏi thứ hai và lấy lại ngôi vị ban đầu.

Đến lượt thi thứ 2, Việt Khuê cũng chọn gói câu hỏi 20 điểm. Tuy nhiên anh chàng vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho cả 3 câu hỏi, nên không thể vượt lên trong phần thi này.

Ở lượt thi thứ 3, Hoàng Quang lựa chọn 1 câu hỏi trị giá 30 điểm và 2 câu hỏi 20 điểm. Với câu hỏi thứ nhất, Hoàng Quang đã đưa ra câu trả lời đúng và nâng tổng điểm lên 140 điểm. Tuy nhiên, tại câu hỏi thứ 2, Việt Khuê đã nhấn chuông trả lời câu hỏi về toán học và thành công cướp 30 điểm. Để bứt phá, Hoàng Quang đã chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng và nam sinh đã đưa ra đáp án chính xác, giành được thêm 40 điểm.

Trước vòng thi, Bá Long chia sẻ bản thân rất biết ơn vì đã nhận được sự cổ vũ từ mọi người, và mong rằng truyền thống hiếu học của trường sẽ tiếp tục được tiếp nối.

Ở lượt thi cuối cùng, Bá Long đưa ra một lựa chọn “thử thách” là gói câu hỏi 30 điểm. Tại 2 câu hỏi đầu tiên, Bá Long chưa có câu trả lời, nên Vĩnh Trọng đã nhanh chóng nhấn chuông và cướp được tổng 60 điểm, tiếp tục dẫn đầu. Ở câu hỏi cuối cùng, dù lựa chọn ngôi sao hy vọng, tuy nhiên Long vẫn chưa có câu trả lời đúng, cùng với đó, Việt Khuê nhấn chuông trả lời tuy nhiên cũng chưa đưa ra đáp án chính xác và bị trừ 15 điểm.

Kết quả chung cuộc, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 2 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT Tiền Giang, Đồng Tháp) với 245 điểm. Hạng nhì là Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) với 200 điểm, vị trí thứ 3 là Mai Hoàng Quang (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá) với 135 điểm và theo sau là Trịnh Bá Long (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hòa).