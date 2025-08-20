Nam sinh Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại biểu Việt Nam tham gia SSEAYP 2026

HHTO - Nam sinh viên Nguyễn Phạm Tuân (sinh năm 2006), Trường Công nghệ - Đại học Kinh tế Quốc dân, vừa chính thức trở thành một trong những đại biểu trẻ của Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) năm 2026.

Thành tích học tập và hoạt động nổi bật

Nguyễn Phạm Tuân hiện là sinh viên năm 2, sở hữu nhiều thành tích học tập ấn tượng. Nam sinh từng đạt Huy chương Vàng cuộc thi English Vocabulary Contest 2023 do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức, giành giải Ba kỳ thi HSG và Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2023. Ngoài ra, Tuân còn nhận học bổng Nguyễn Đình Bể do Quỹ khuyến học tỉnh Hải Dương trao tặng.

Trong môi trường đại học, Tuân từng là thực tập sinh Phòng Đổi mới Sáng tạo - Công ty Cổ phần Tinh Vân Consulting, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Nam sinh viên là lớp trưởng, thành viên Ban Văn phòng Liên Chi đoàn Khoa Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo, từng tham gia Ban Tổ chức NEU Career Week 2025 và nhiều sự kiện xã hội, trong đó có Hội nghị truyền thống “Gặp mặt - Giao lưu Cựu chiến binh Sư đoàn 390 - Quân đoàn 12” tại Hưng Yên.

Đặc biệt, Tuân được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi còn học lớp 12 - một minh chứng cho sự nỗ lực, phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Niềm tự hào khi đến với SSEAYP

Chia sẻ về hành trình đến với SSEAYP, Tuân bày tỏ: “SSEAYP đến với mình như một giấc mơ được hiện thực hóa. Ngay từ thời THPT, mình đã luôn khao khát được vươn ra biển lớn, tiếp cận những nền văn hóa và tri thức đa dạng của thế giới. Khi Trung ương Đoàn thông báo tuyển chọn VPY, mình đã dồn hết tâm huyết để đăng ký. Giờ đây, mình tự hào trở thành đại biểu chính thức, một phần của Đại gia đình SSEAYP và được góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế".

Với phương châm “Just do it” (tạm dịch: Cứ làm đi! - PV), nam sinh NEU cho biết, cậu bạn luôn giữ tinh thần sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ, cơ hội và thách thức. Tuân tin rằng thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay vô cùng tài năng và mong muốn tinh thần ấy sẽ được lan tỏa tới bạn bè quốc tế, góp phần làm cho hành trình SSEAYP 2025 thêm ý nghĩa và đáng nhớ.