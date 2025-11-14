Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ tuyên bố mở chiến dịch quân sự mới theo lệnh của Tổng thống Donald Trump

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố một chiến dịch quân sự mới chống lại "những đường dây ma túy" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Venezuela.

sjyakhd7mrlfjog6mygxvkpyoq.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hành động, và Bộ Chiến tranh đã sẵn sàng. Hôm nay, tôi xin công bố Chiến dịch Southern Spear”, ông Hegseth viết trên mạng xã hội X ngày 13/11. “Sứ mệnh này nhằm bảo vệ đất nước của chúng ta, loại bỏ những đường dây buôn ma túy và ngăn không để ma túy ăn mòn người dân. Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ - và chúng ta sẽ bảo vệ nó”.

Ông Hegseth không nói rõ liệu chiến dịch này có mở rộng sang các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền bị cáo buộc là của các băng đảng ma túy trên vùng biển quốc tế Caribe hay không.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 20 tàu thuyền mà nước này cho là chở ma túy, khiến 76 người thiệt mạng.

Tờ CBS News ngày 13/11 đưa tin, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các hoạt động quân sự tiềm tàng nhằm vào Venezuela - quốc gia mà ông Trump cho là nơi hoạt động của các đường dây ma túy.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine nằm trong số những người đã trình bày với ông Trump các phương án mới, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu chưa được xác định trên khắp Venezuela.

Tổng thống Mỹ đã ra lệnh điều động lực lượng hải quân đến khu vực Caribe vào tháng trước, ám chỉ rằng ông có thể cho phép các cuộc không kích.

Để đối phó, Venezuela đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phủ nhận các cáo buộc của ông Trump về đường dây ma túy, cho rằng Washington đang “bịa đặt để châm ngòi cho một cuộc xung đột mới”.

"Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trên mọi địa hình và trong mọi hoàn cảnh", ông Maduro tuyên bố hôm 12/11 khi đăng tải những bức ảnh từ cuộc tập trận mới nhất lên mạng.

Minh Hạnh
RT, Newsweek
#Mỹ #Venezuela #biển Caribe #buôn bán ma túy #tàu sân bay Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Xem thêm

Cùng chuyên mục