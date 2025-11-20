Mỹ giật mình vì dịch vụ bảo hiểm cho điệp viên rơi vào tay Trung Quốc

TPO - Khi Tập đoàn Fosun của Trung Quốc mua Wright USA vào năm 2015, hầu như không ai ở Washington chú ý. Công ty bảo hiểm này trông có vẻ chuyên biệt và rủi ro thấp.

Wright USA được bán lại cho Starr Wright USA sau khi thương vụ với Trung Quốc bị hủy.

Sau đó, giới chức Mỹ mới nhận ra Wright USA chuyên cung cấp bảo hiểm cho người của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghĩa là họ nắm giữ dữ liệu cá nhân và thông tin pháp lý của lực lượng mà Chính phủ Mỹ luôn nỗ lực bảo vệ danh tính.

Các tài liệu pháp lý sau đó cho thấy mức độ nhạy cảm trong những hồ sơ mà công ty này lưu trữ: Tên tuổi, thông tin công tác và lịch sử trách nhiệm pháp lý của các sĩ quan tình báo và thực thi pháp luật liên bang Mỹ.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi các cuộc điều tra phát hiện thương vụ mua lại này sử dụng khoản vay 1,2 tỷ USD từ 4 ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, chuyển qua Quần đảo Cayman. Một giao dịch tưởng như mờ nhạt bỗng trở thành rủi ro lộ lọt dữ liệu, sử dụng tiền từ cấu trúc tài chính không rõ ràng từ nước ngoài.

Jeff Stein, một nhà báo chuyên theo dõi mảng tình báo, kể về thời điểm ông nhận được thông tin về thương vụ này: “Ai đó nắm được thông tin cụ thể đã gọi cho tôi và bảo, ‘Anh có biết một công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ cho những người làm trong ngành tình báo lại do người Trung Quốc sở hữu không?’”.

Ông nói rằng dù thương vụ này hợp pháp và được tiến hành công khai, nhưng nguy cơ rò rỉ dữ liệu rất lớn vì các doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ gần gũi với chính phủ của họ.

Cuối cùng, giới chức Mỹ buộc phải đảo ngược thương vụ. Sau cuộc điều tra của Ủy ban quản lý đầu tư nước ngoài của Mỹ (CFIUS), Wright USA được bán lại cho công ty Mỹ Starr Wright USA.

Vụ Wright USA cho thấy vấn đề mà Mỹ chưa từng nhận thức đầy đủ: Lỗ hổng an ninh quốc gia không chỉ nằm ở cảng biển, tháp viễn thông hay nhà máy chip, mà có thể nằm ngay trong cơ sở dữ liệu của một công ty bảo hiểm. Dòng vốn nước ngoài, đặc biệt khi đi qua các pháp nhân chằng chịt ở nước ngoài, có thể âm thầm tiếp cận thông tin nhạy cảm trước khi cơ quan quản lý kịp phát hiện.

Vụ việc đã góp phần thúc đẩy mở rộng quyền hạn của CFIUS, lần đầu tiên đưa các ngành sử dụng nhiều dữ liệu như bảo hiểm vào phạm vi giám sát an ninh quốc gia.

Theo bài viết của Business Today, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài từ năm 2000 đến nay đạt khoảng 2,1 nghìn tỷ USD, thường đi qua các tuyến tài chính phức tạp.

Hiện Ấn Độ cũng đang có cuộc tranh luận tương tự. Sau đại dịch COVID-19 và sự xuống cấp trong quan hệ Ấn – Trung, New Delhi ra quy định gần như chặn đứng cơ chế đầu tư tự động đối với vốn Trung Quốc. Hiện tổng vốn FDI của Trung Quốc tại Ấn Độ chỉ ở mức 2,5 tỷ USD, tương đương 0,3% tổng FDI vào Ấn Độ. Đây là con số rất nhỏ nếu so với quốc gia có gần 3 nghìn tỷ USD đầu tư toàn cầu.

Tuy nhiên, nan đề của Ấn Độ giống của Mỹ, khi nhiều ngành mà Ấn Độ cần đầu tư nhất như mô-đun năng lượng mặt trời, nguyên liệu dược phẩm (API), phần cứng điện tử, pin tiên tiến, chính là những lĩnh vực Trung Quốc đang chiếm ưu thế, gây nguy cơ phụ thuộc chiến lược.