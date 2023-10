Một trường mầm non tại Huế bị đình chỉ hoạt động do vi phạm phòng cháy, chữa cháy

TPO - Do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Trường Mầm non Hương Sen (62 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế) đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, phải mượn tạm cơ sở khác để tổ chức dạy học.

Sáng 3/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thuận - Trưởng Phòng GD&ĐT TP Huế, xác nhận: Trường Mầm non Hương Sen (địa chỉ 62 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế) vừa bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, đoàn công tác liên ngành PCCC và cứu nạn cứu hộ TP Huế tiến hành kiểm tra Trường Mầm non Hương Sen; qua đó phát hiện cơ sở giáo dục mầm non tư thục này không chấp hành các quy định về PCCC, hoạt động sai mục đích, xây dựng công trình vượt quy mô được cấp phép.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 120 học sinh, 26 giáo viên, 3 nhân viên cấp dưỡng, 2 thành viên ban giám hiệu, 1 nhân y tế và 1 kế toán

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non này.

Theo ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trường Mầm non Hương Sen bị đình chỉ hoạt động từ ngày 25/10 để khắc phục những vi phạm và bổ sung các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định; khi nào trường bảo đảm các yêu cầu mà đoàn kiểm tra liên ngành đặt ra, nơi đây sẽ được xem xét cho nhận trẻ vào học trở lại.

Tìm hiểu của PV, sau khi cơ sở mầm non Hương Sen tại số 62 Thạch Hãn (phường Thuận Hòa, Huế) bị đình chỉ hoạt động, nhà trường đã mượn cơ sở 2 nhà làm việc của khối cơ quan, đoàn thể phường Thuận Hòa (số 248 Lê Duẩn) để làm nơi dạy trẻ tạm thời.

Bà Lê Thị Diệu Hồng - Chủ tịch UBND phường Thuận Hòa, cho biết, phường đã cho Trường Mầm non Hương Sen mượn tạm một phần trụ sở phường (cơ sở 2) tại đường Lê Duẩn làm nơi dạy học, do cơ sở giáo dục này bị đình chỉ hoạt động trước đó vì vi phạm quy định về PCCC.

Nơi đây vốn là khu hành chính của phường Phú Thuận cũ. Sau khi sáp nhập phường, cơ sở này trở thành trụ sở của Hội Nông dân TP Huế và là nơi làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Thuận Hòa.

Theo giải thích của bà Hồng, để đảm bảo cho các cháu mầm non Trường Hương Sen có nơi học sau khi cơ sở cũ ngưng hoạt động, tạo điều kiện cho phụ huynh duy trì việc học bình thường của con em, chính quyền phường bất đắc dĩ cho trưng dụng một phần cơ sở 2 nhà làm việc của đoàn thể địa phương (khu tầng trệt) làm nơi dạy trẻ tạm thời.

Còn theo ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, lãnh đạo phường Thuận Hòa đã nhận được yêu cầu phối hợp với Ban giám hiệu Trường Hương Sen sắp xếp nơi dạy học tạm thời cho trẻ mầm non. Nếu không tìm được nơi bố trí, phụ huynh phải tự giữ con em mình.

Đối với trụ sở phường Thuận Hòa (cơ sở 2), đó là nơi có phòng ốc tốt nhưng nhà vệ sinh không phù hợp với trẻ mầm non, vệ sinh an toàn thực phẩm khó đảm bảo. Do đó, phường chỉ bố trí cho dạy học tạm thời để giải quyết tình huống trước mắt.

Bà Phạm Thị Cúc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, cho hay, trước đây cơ sở này nhận dạy khoảng 200 cháu. Hiện cơ sở chính bị đình chỉ hoạt động, nên số học sinh chỉ còn gần một nửa.

Việc dạy học ở trụ sở phường Thuận Hòa (cơ sở 2) chỉ là giải pháp tạm thời, trường đang tiến hành khắc phục vi phạm về PCCC để được cấp phép hoạt động trở lại. Kinh phí khắc phục về PCCC ước khoảng 1,8 tỷ đồng.