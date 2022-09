Làm rõ vụ sập giàn giáo khi đang thi công trong trường mầm non ở Hải Phòng

TPO - Sáng 16/9, UBND quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ vụ sập giàn giáo công trình xây dựng tại Trường mầm non Hướng Dương, xảy ra hai ngày trước.

Trước đó, chiều 14/9, công trình xây dựng trong Trường mầm non Hướng Dương, thuộc phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) giai đoạn 3 đang triển khai đổ bê tông mái sân khấu, thì bất ngờ xảy ra sự cố sập giàn giáo.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có 5 công nhân đang thi công, trong đó 3 công nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Kiến An cấp cứu.

Ông Nguyễn Trọng Thành - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng quận Kiến An cho biết, công trình xây dựng Trường mầm non Hướng Dương giai đoạn 3 được UBND quận Kiến An phê duyệt đầu tư ngày 20/11/2021.

Quy mô xây dựng gồm khu nhà bếp và nhà chức năng 2 tầng có diện tích 227,43m²; Nhà cầu nối khối phòng học sang khối phụ trợ diện tích 102m²; Sân khấu diện tích 63m²; Vườn cổ tích 462m² và các hạng mục phụ trợ khác, với tổng giá trị đầu tư hơn 11,3 tỷ đồng. Công ty cổ phần An Sinh Phú là đơn vị trúng thầu thi công.

Ông Nguyễn Trọng Thành cho biết thêm, Công ty cổ phần An Sinh Phú là doanh nghiệp xây dựng đã từng nhiều lần trúng thầu xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách của địa phương.

Các công trình trước đây đơn vị thi công đều đảm bảo chất lượng, tuy nhiên đến khi thi công hạng mục sân khấu của Trường mầm non Hướng Dương đã để xảy ra sự cố.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo quận Kiến An trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp theo quy định để bảo đảm an toàn cho người và tài sản, bảo vệ hiện trường, tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động gặp tai nạn.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần An Sinh Phú cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả, trong đó cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị nạn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc kiểm tra hiện trường và tìm nguyên nhân xảy ra sự cố để xử lý theo quy định.