Trường mầm non được cấp phép trái luật?

TP - Dù chưa bị rút giấy phép thành lập, nhưng một cơ sở mầm non cũ lại bị “cấp đè” giấy phép hoạt động cho đơn vị mới cho dù cơ sở này không đảm bảo cơ sở vật chất theo các quy định của Bộ GD&ĐT.

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân liên quan đến cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ, địa chỉ số 48 phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, cơ sở này được cấp phép hoạt động khi chưa đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất cùng các yếu tố liên quan đến chất lượng giáo dục.

Cụ thể, cơ sở nằm sát vách với điểm thu mua phế liệu, hàng ngày hoạt động ảnh hưởng tiếng ồn, nguy cơ an toàn cháy nổ rất cao đối với trường mầm non. Bên cạnh đó, chủ nhà cho cơ sở mầm non thuê vẫn đang sinh sống ngay trên tầng 4- 5 của căn nhà, không có lối đi riêng. Việc sinh hoạt, đi lại hàng ngày của chủ nhà đều đi chung cổng, sân và phòng sinh hoạt của trẻ tại tầng 1.

Được biết, năm 2019, Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn Trần Bằng đã có Quyết định về việc thành lập nhóm lớp mầm non tư thục Ngôi nhà Micky. Tuy nhiên, sau khi thành lập, trường mầm non phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài do dịch bệnh COVID-19. Sau đó, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/2/2022 quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó quy định rõ tiêu chí về cơ sở vật chất dành cho nhóm trẻ độc lập, lớp mầm non độc lập: Địa điểm cách xa các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh chát, nổ và không nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm.

Bà T (chủ nhóm lớp trường mầm non tư thục Ngôi nhà Micky) cho biết, chính vì lý do an toàn này mà trường không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động. Nhưng không hiểu vì lý do gì, phường Phúc Diễn lại ban hành quyết định thành lập cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ. “Quyết định thành lập cơ sở mới diễn ra khi mà trường mầm non cũ vẫn chưa bị thu hồi giấy phép”, bà T cho biết.

Đại diện UBND phường Phúc Diễn cho biết, phường đã nhận được phản ánh của người dân liên quan đến cơ sở mầm non tư thục Nụ cười trẻ thơ. Về việc cấp chồng giấy phép cho cơ sở mầm non, vị này lý giải: Trường mầm non Micky trước đây khi được cấp phép do vướng vào dịch nên không hoạt động. Đến thời điểm cấp phép cho trường mới thì trường Micky cũng đã hết hợp đồng thuê cơ sở với chủ nhà. Do đó việc cấp phép không sai. “Tới đây, UBND phường sẽ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống trường mầm non trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu theo Thông tư 45 của Bộ G&ĐTD”, vị đại diện nói.

Trong khi đó, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin: Để chuẩn bị cho năm học mới 2022- 2023, UBND quận đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận phối hợp với các phường trên địa bàn tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của quận. Việc rà soát sẽ đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn cho học sinh. Sau khi rà soát, quận sẽ có thông tin kết quả cho cơ quan báo chí.