Vụ cô giáo hất cùi chỏ vào mặt trẻ: Đình chỉ hoạt động trường Mầm non

TPO - Chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động đối với trường mầm non Hoa Mặt Trời, nơi xảy ra sự việc cô giáo hất cùi chỏ vào mặt bé 3 tuổi.

Chiều 7/8, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết đã quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (TT Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) nơi xảy ra vụ cô giáo dùng cùi chỏ hất vào mặt bé trai 3 tuổi.

Trước đó, video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ hất mặt bé trai 3 tuổi.

Chị T.L, người đăng clip cho biết sự việc trên xảy ra khoảng 15 giờ 15' ngày 6/8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh). Chị L. cho hay bé trai bị đánh trong clip là cháu ruột của mình, hôm qua khi vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện sự việc cháu bé bị đánh ngay thời điểm đó.

Cô N.T.N, giáo viên trường mầm non Hoa Mặt Trời, thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích gì. Theo cô N. nguyên nhân là do bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn, cô giáo có can ngăn nhưng bé không nghe lời tiếp tục đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô N. có giật ghế và có đưa cùi chỏ tay hất vào mặt bé, ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần. Tuy nhiên, chị N. cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, vì trong lớp có camera nên chỉ nghĩ là dọa trẻ.

Liên quan đến vụ việc ông Huỳnh Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho biết, chính quyền địa phương đã quyết định đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời cho đến khi có kết quả điều tra của cơ quan công an. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý theo quy định.