Bình Phước khen thưởng người tố giác vụ bé gái 7 tuổi bị cha dượng bạo hành

TPO - Sau khi bàn giao bé L.Y.D cho cha ruột đưa về tỉnh Nghệ An chăm sóc, cơ quan chức năng đã khen thưởng đối với chị Nguyễn Thị Thúy Oanh, người đã can đảm đứng ra tố giác hành vi bạo hành bé gái của đôi vợ chồng.

Sáng 6/8, ông Nguyễn Thanh Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, cơ quan chức năng đã tổ chức bàn giao bé L.Y.D (SN 2015) cho cha ruột đưa về tỉnh Nghệ An chăm sóc, nuôi dưỡng sau 10 ngày điều trị.

Theo ông Phương, trước khi bàn giao, cơ quan chức năng đã cho kiểm tra toàn diện để xác định sức khỏe bé ổn định, bình thường mới cho xuất viện. Ngành chức năng địa phương đã giao số tiền gần 35 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ bé để gia đình giữ nuôi dưỡng, đồng thời động viên cha ruột yêu thương, chăm sóc để bé gái phát triển.

Cha ruột của bé gái là anh Và Bá Giày (xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sau khi nhận con đã hứa sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng con tốt.

Sau khi bàn giao bé gái cho cha ruột, UBND huyện Đồng Phú tổ chức biểu dương, khen thưởng chị Nguyễn Thị Thúy Oanh (ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), người đã phát hiện vụ bạo hành và dũng cảm báo tin đến cơ quan chức năng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (SN 1997) và sống chung tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đến tháng 2/2022, Lầu đón con riêng là bé L.D.Y (SN 2015) đến ở chung.

Trong quá trình sống chung, thấy bé Y thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và lười ăn nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D.Y gây thương tích.

Đến ngày 27/7, hàng xóm phát hiện trên người bé D.Y có nhiều vết bầm tím, trầy xước nên đã đến công an trình báo. Nhận tin báo, cơ quan công an đã mời Tú và Lầu đến làm việc. Tại đây, Tú và Lầu đã khai nhận hành vi đánh đập bé D.Y.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan điều tra, xét thấy hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể bé Y của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ con”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú và khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Lầu Y Lầu (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.