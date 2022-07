Điều tra nghi án bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành

TPO - Ngày 28/7, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông tin đã mời người thân gia đình bé gái 7 tuổi ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa đến để xác minh, làm rõ những vết thương trên người cháu bé.

Trước đó, hình ảnh bé gái 7 tuổi với nhiều vết thương khắp cơ thể được một người dân đăng lên Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên, chị T.O (ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) xác nhận, những hình ảnh mình đăng tải là của bé gái hàng xóm nơi chị sinh sống. Đồng thời chị T.O cho biết, chiều 27/7, khi đi chợ về, chị qua nhà bé gái hàng xóm để cho quà thì vô tình phát hiện cháu có nhiều vết thương trên người. Nghi ngờ có thể cháu bé bị đánh, chị O. đã trình báo cơ quan công an và đăng thông tin lên mạng xã hội.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú) xác nhận có vụ việc một bé gái nghi bị đánh với nhiều vết thương trên người. Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Tân Hòa đã mời người nhà của cháu bé lên làm việc, đồng thời đưa cháu bé đi bệnh viện khám.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đồng Phú cho biết thêm, qua tiếp nhận trường hợp bé gái 7 tuổi tại xã Tân Hòa, các bác sỹ đã thăm khám, xác định trên người cháu bé từ phần đầu xuống chân có nhiều vết thương phần mềm. Hiện cháu đã được nhập viện để tiếp tục điều trị, có thể khoảng 1 tuần, khi sức khỏe cháu ổn định, cháu sẽ được ra viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được xác minh, làm rõ.