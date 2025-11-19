Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Universe 2025: Trang phục Dân tộc của Hương Giang đơn giản mà vô cùng ý nghĩa

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi công bố Trang phục Dân tộc của cô tại Miss Universe 2025 là áo dài trắng. Biết được lý do nàng hậu lựa chọn trang phục này, fan sắc đẹp Việt thể hiện sự ủng hộ gần như tuyệt đối.

Fan sắc đẹp Việt vô cùng bất ngờ khi Hoa hậu Hương Giang công bố Trang phục Dân tộc (National Costume) của cô tại Miss Universe 2025: Áo dài trắng - The Long Dream Dress - Bộ trang phục "tối giản nhất" trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 mang giấc mơ năm ấy của Hương Giang trở thành hiện thực.

huong-giang.jpg

Nhắc đến phần thi National Costume tại Miss Universe, khán giả thường mong chờ những bộ cánh lộng lẫy, hoành tráng, những thiết kế cầu kỳ để “trình diễn” và gây ấn tượng thị giác. Nhưng Hương Giang đã chọn một con đường rất khác. Cô không mang đến một trang phục quá kỳ công, mà là một biểu tượng đã sống qua hàng thế kỷ trong trái tim người Việt - một vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bởi sức nặng của nó không chỉ được dệt nên từ văn hóa dân tộc, mà còn mang trên mình giấc mơ của riêng cô. Cô chọn Áo dài trắng.

Không giống nhiều trang phục truyền thống ở các quốc gia khác vốn chỉ được diện trong dịp đặc biệt, Áo Dài đã hòa vào nhịp sống đời thường của người Việt. Và giữa vô vàn hình ảnh đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất chính là tà áo dài trắng tinh khôi của nữ sinh khi đến trường. Đó là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho sự ngây thơ và cho những hoài bão đầu đời. Khi còn ở độ tuổi cắp sách, Hương Giang cũng từng mơ ước được khoác lên mình tà áo dài như bao thiếu nữ Việt Nam khác, nhưng ước mơ ấy từng vượt khỏi tầm với.

Và bây giờ tại Miss Universe, cô chọn xuất hiện với tà lụa trắng giản dị ấy, như bước ra từ chính tuổi trẻ của mình với ước mơ lặng lẽ trở thành hiện thực, kèm lời nhắn gửi đến mọi người đừng quên trân trọng những điều mình đang có. Bởi đôi khi thứ ta cho là giản đơn lại chính là ước mơ mà ai đó đã gìn giữ thật lâu.

Chia sẻ của Hương Giang về trang phục dân tộc đã chạm đến trái tim của không ít khán giả, và không nằm ngoài dự đoán, cô nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt.

huong-giang1.jpg
huong-giang3.jpg
huong-giang6.jpg
huong-giang7.jpg

Một bộ phận fan của Hoa hậu Hương Giang cũng đã tới Thái Lan để ủng hộ cho hành trình của người đẹp. Họ xuất hiện với hình ảnh đỏ rực của lá quốc kỳ Việt Nam, cổ vũ nhiệt tình cho đại diện đặc biệt nhất của Việt Nam tại Miss Universe từ trước đến nay.

huong-giang2.jpg
huong-giang5.jpg

Hai đêm thi quan trọng của Miss Universe 2025 là Bán kết và Chung kết (diễn ra vào ngày 19/11 và 21/11), sẽ được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam qua hệ thống FPT Play.

123.jpg
JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe 2025 #Áo dài #Dân tộc #Việt Nam #Trang phục truyền thống #Nguyễn Hương Giang #Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 #National Costume

