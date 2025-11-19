Miss Universe 2025 đổi "luật chơi", không còn Top 10, Hương Giang liệu có cơ hội?

HHTO - BTC Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) mới đây đã công bố format mới của cuộc thi năm nay. Cuộc thi sẽ không công bố Top 10, thay vào đó sẽ là Top bao nhiêu? Hoa hậu Hương Giang liệu có cơ hội lọt Top?

Theo chuyên trang nhan sắc quốc tế Sash Factor, BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025) mới đây đã công bố format của cuộc thi năm nay.

Như vậy, sau Top 30 sẽ không có Top 10, thay vào đó sẽ là Top 12. Với việc mở rộng thêm 2 vị trí, các thí sinh sẽ có thêm cơ hội để lọt Top. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang cũng được hy vọng sẽ có mặt trong Top 12.

Ảnh: @WPressOfficial

Hoa Hậu Hương Giang đại diện Việt Nam mới đây cũng đã chính thức lọt vào Top 3 bình chọn giải thưởng Beyond The Crown của Miss Universe 2025. Top 3 gồm có Hoa Hậu Paraguay Yanina Gomez dẫn đầu, Hoa Hậu Philippines Ahtisa Manalo đứng thứ 2.

Top 3 sẽ nhận được giải thưởng từ BTC và có thêm cơ hội được trình bày về các dự án của mình với Ban Giám khảo, từ đó tạo thêm ấn tượng tốt, nâng cơ hội lọt Top chung cuộc của thí sinh cao hơn.

Liên quan đến giải thưởng này, BTC Miss Universe 2025 mới đây cũng đã đưa ra thông báo:

"Trước những phát biểu công khai và các bài đăng trên mạng xã hội gần đây, Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ cho rằng cần thiết phải làm rõ một số thông tin không chính xác liên quan đến Chương trình Beyond the Crown và quy trình chấm thi chính thức của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ lần thứ 74.

Vào ngày 17 tháng 11, Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ đã công bố chính thức hội đồng tuyển chọn của Beyond the Crown - một sáng kiến độc lập về tác động xã hội, được xây dựng nhằm thúc đẩy lãnh đạo, phục vụ cộng đồng, giáo dục, y tế, hòa nhập và hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động thiện nguyện. Chương trình này hoạt động hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ và hội đồng giám khảo chính thức.

Sau thông báo này, ông Omar Harfuch - người trước đó đã đồng ý tham gia với tư cách một trong tám giám khảo chính thức của cuộc thi - đã đăng tải một tuyên bố bày tỏ sự nhầm lẫn và cho rằng ông không hiểu rõ phạm vi cũng như tính chất của một chương trình tác động xã hội như Beyond the Crown. Phát ngôn của ông đã đưa ra thông tin không chính xác rằng có một hội đồng giám khảo tự phát hoặc không được ủy quyền được thành lập, và rằng ban giám khảo chính thức đã bị loại khỏi quá trình chọn ra các thí sinh vào vòng trong.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khẳng định rằng không hề có bất kỳ hội đồng giám khảo tự phát nào được thành lập, không có nhóm bên ngoài nào được trao quyền đánh giá thí sinh hay chọn ra các thí sinh lọt vào vòng tiếp theo, và toàn bộ quy trình đánh giá cuộc thi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn, nguyên tắc và quy định giám sát minh bạch của MUO.

Trước sự nhầm lẫn nêu trên, việc ông Harfuch công khai mô tả sai bản chất của chương trình, cùng với mong muốn không tiếp tục tham gia của ông, tổ chức Miss Universe trân trọng ghi nhận việc ông Harfuch rút khỏi hội đồng giám khảo chính thức."

Ông Omar Harfuch trước đó đã tuyên bố: "Sau cuộc trò chuyện với Raul Rocha về việc thiếu minh bạch trong quy trình bỏ phiếu Miss Universe, tôi đã quyết định từ chức khỏi ban giám khảo. Tôi cũng sẽ không sử dụng bản nhạc tôi đã sáng tác cho sự kiện này."

Hai đêm thi quan trọng của Miss Universe 2025 là Bán kết và Chung kết (diễn ra vào ngày 19/11 và 21/11), sẽ được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam qua hệ thống FPT Play.