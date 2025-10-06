Minh Sang (The Voice) cùng NSƯT Võ Minh Lâm ra mắt MV "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam"

Ca khúc Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ca sĩ Minh Sang sau 20 năm làm nghề. Ca khúc do nhạc sĩ Phước Nguyễn sáng tác, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Tác phẩm mới của V-Pop có giai điệu tịnh tiến mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn giữ chất tự sự hào hùng - nét đặc trưng của dòng nhạc cổ động thanh niên truyền thống.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của ca khúc còn nằm ở một đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương có tiết tấu nhanh, cuốn hút, qua sự thể hiện của NSƯT Võ Minh Lâm. NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ anh rất sẵn lòng và dành hết tâm sức để đồng hành trong dự án âm nhạc lần này bởi "Lâm luôn ấn tượng với năng lượng và sự nhiệt tình của anh Minh Sang trong các hoạt động cộng đồng".

Với Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam, đây là viên gạch đầu tiên cho một chặng đường mới, giúp nam ca sĩ định vị tên tuổi trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên và niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, ca khúc còn là dự án nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10, hòa chung mạch nguồn cảm xúc cả dân tộc chào mừng ngày lễ lớn vừa qua.

Ca sĩ Minh Sang chia sẻ, MV được thực hiện trong thời gian gấp rút, tái hiện hình ảnh người trẻ Việt hôm nay: Hiện đại, năng động, luôn sẵn sàng vượt khó, dấn thân cho cộng đồng - từ thành thị đến vùng biên giới, hải đảo. Qua từng khung hình, nam ca sĩ xuất hiện cùng các chiến sĩ hải quân, sinh viên tình nguyện, đoàn viên thanh niên.

Ca sĩ Minh Sang, tên thật Nguyễn Trần Minh Sang, sinh năm 1984, quê Hải Dương. bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Giọng Hát Hay trên sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM năm 2007, Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền hình TP.HCM (2008). Năm 2013, nam ca sĩ là một trong những thí sinh "nặng ký" tại chương trình Giọng Hát Việt, là thí sinh trong đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, khiến Mỹ Linh "nổi da gà" với sân khấu The phantom of the opera.

Sau đó, anh ghi danh ở nhiều chương trình khác như X-Factor, Người Kể Chuyện Tình, Tỏa Sáng Sao Đôi. Minh Sang cũng có quãng thời gian gần 3 năm đồng hành cùng nhóm nhạc nam semi-classic AYOR. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng "ở ẩn" gần 2 năm để tập trung công việc kinh doanh.