Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Minh Sang (The Voice) cùng NSƯT Võ Minh Lâm ra mắt MV "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam"

Như Quỳnh

HHTO - Ca sĩ Minh Sang - học trò Đàm Vĩnh Hưng tại cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2013 vừa ra mắt MV "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam", kết hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm gửi gắm những giai điệu cổ động pha trộn màu sắc cải lương bắt tai.

Ca khúc Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của ca sĩ Minh Sang sau 20 năm làm nghề. Ca khúc do nhạc sĩ Phước Nguyễn sáng tác, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Tác phẩm mới của V-Pop có giai điệu tịnh tiến mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn giữ chất tự sự hào hùng - nét đặc trưng của dòng nhạc cổ động thanh niên truyền thống.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của ca khúc còn nằm ở một đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương có tiết tấu nhanh, cuốn hút, qua sự thể hiện của NSƯT Võ Minh Lâm. NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ anh rất sẵn lòng và dành hết tâm sức để đồng hành trong dự án âm nhạc lần này bởi "Lâm luôn ấn tượng với năng lượng và sự nhiệt tình của anh Minh Sang trong các hoạt động cộng đồng".

cover-62.jpg

Với Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam, đây là viên gạch đầu tiên cho một chặng đường mới, giúp nam ca sĩ định vị tên tuổi trong dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, lý tưởng thanh niên và niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, ca khúc còn là dự án nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10, hòa chung mạch nguồn cảm xúc cả dân tộc chào mừng ngày lễ lớn vừa qua.

Ca sĩ Minh Sang chia sẻ, MV được thực hiện trong thời gian gấp rút, tái hiện hình ảnh người trẻ Việt hôm nay: Hiện đại, năng động, luôn sẵn sàng vượt khó, dấn thân cho cộng đồng - từ thành thị đến vùng biên giới, hải đảo. Qua từng khung hình, nam ca sĩ xuất hiện cùng các chiến sĩ hải quân, sinh viên tình nguyện, đoàn viên thanh niên.

cover-65.jpg

Ca sĩ Minh Sang, tên thật Nguyễn Trần Minh Sang, sinh năm 1984, quê Hải Dương. bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Giọng Hát Hay trên sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM năm 2007, Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền hình TP.HCM (2008). Năm 2013, nam ca sĩ là một trong những thí sinh "nặng ký" tại chương trình Giọng Hát Việt, là thí sinh trong đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, khiến Mỹ Linh "nổi da gà" với sân khấu The phantom of the opera.

Sau đó, anh ghi danh ở nhiều chương trình khác như X-Factor, Người Kể Chuyện Tình, Tỏa Sáng Sao Đôi. Minh Sang cũng có quãng thời gian gần 3 năm đồng hành cùng nhóm nhạc nam semi-classic AYOR. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng "ở ẩn" gần 2 năm để tập trung công việc kinh doanh.

cover-66.jpg
1466.jpg
Như Quỳnh
#Minh Sang #MV Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam #cải lương #sức trẻ Việt Nam #Đàm Vĩnh Hưng #NSƯT Võ Minh Lâm #giọng hát Việt

Cùng chuyên mục