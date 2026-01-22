Mẫu Sơn xuống 0.2 độ, Bắc Ninh rét như Sa Pa

TPO - Đêm qua và sáng sớm nay (22/1), nền nhiệt miền Bắc giảm rất sâu, nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ và ven biển miền Bắc, do đặc điểm lệch đông của đợt không khí lạnh lần này. Hôm nay cũng là ngày rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2025-2026.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày hôm nay, các sóng lạnh vẫn tiếp tục tràn về và lấn sâu xuống nước ta khiến trời rét đỉnh điểm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm qua ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0.2 độ. Trùng Khánh (Cao Bằng) 4.4 độ, Đồng Văn (Hà Giang cũ) 4.6 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 5.8 độ.

Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh lần này có xu hướng lệch đông nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ cũng hứng chịu cái rét tê tái. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua tại Hưng Yên xuống còn 9.6 độ, Hà Nam (Ninh Bình) xuống 9.9 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 9.0 độ, Hải Dương 10 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 11 độ, tại Ba Vì 10.4 độ, Sơn Tây 10.2 độ, Láng 10.9 độ, Hoài Đức 10.5 độ, Hà Đông 10.8 độ.

Miền Bắc hôm nay rét nhất từ đầu mùa đông.

Trong khi đó, do đặc điểm lệch đông, tại khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt lại duy trì ở mức cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất Sa Pa đêm qua là 9.0 độ, tương đương với nhiệt độ ghi nhận tại Bắc Ninh. Mộc Châu (Sơn La) đêm qua xuống 10 độ, Tam Đường (Lai Châu) 14.2 độ.

Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày mai (23/1) miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi trung du rét hại với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi, trung du phía Bắc từ 5-7 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ.

Từ ngày 24/1 khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên và xu hướng ấm sẽ duy trì từ thời điểm đó đến hết tháng 1/2026.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2025-2026 xuất hiện vào ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ 2.

Tuy nhiên, đợt rét đậm từ ngày 6-8/1 mang tính chất rét khô, trời ít mây, nhiệt độ giảm mạnh về đêm nhưng ban ngày trời hửng nắng. Đợt rét lần này là rét ẩm, nền nhiệt thấp cả ngày lẫn đêm kèm mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt. Hôm nay cũng là ngày rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên trên khắp miền Bắc trong mùa đông năm nay.