Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mẫu Sơn xuống 0.2 độ, Bắc Ninh rét như Sa Pa

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm qua và sáng sớm nay (22/1), nền nhiệt miền Bắc giảm rất sâu, nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ và ven biển miền Bắc, do đặc điểm lệch đông của đợt không khí lạnh lần này. Hôm nay cũng là ngày rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2025-2026.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày hôm nay, các sóng lạnh vẫn tiếp tục tràn về và lấn sâu xuống nước ta khiến trời rét đỉnh điểm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm qua ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0.2 độ. Trùng Khánh (Cao Bằng) 4.4 độ, Đồng Văn (Hà Giang cũ) 4.6 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 5.8 độ.

Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh lần này có xu hướng lệch đông nên khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ cũng hứng chịu cái rét tê tái. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua tại Hưng Yên xuống còn 9.6 độ, Hà Nam (Ninh Bình) xuống 9.9 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 9.0 độ, Hải Dương 10 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 11 độ, tại Ba Vì 10.4 độ, Sơn Tây 10.2 độ, Láng 10.9 độ, Hoài Đức 10.5 độ, Hà Đông 10.8 độ.

z7455477017137-2e629335c108e01b1a8ab3f31dcd31e1.jpg
Miền Bắc hôm nay rét nhất từ đầu mùa đông.

Trong khi đó, do đặc điểm lệch đông, tại khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt lại duy trì ở mức cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất Sa Pa đêm qua là 9.0 độ, tương đương với nhiệt độ ghi nhận tại Bắc Ninh. Mộc Châu (Sơn La) đêm qua xuống 10 độ, Tam Đường (Lai Châu) 14.2 độ.

Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày mai (23/1) miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi trung du rét hại với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi, trung du phía Bắc từ 5-7 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ.

Từ ngày 24/1 khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên và xu hướng ấm sẽ duy trì từ thời điểm đó đến hết tháng 1/2026.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2025-2026 xuất hiện vào ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ 2.

Tuy nhiên, đợt rét đậm từ ngày 6-8/1 mang tính chất rét khô, trời ít mây, nhiệt độ giảm mạnh về đêm nhưng ban ngày trời hửng nắng. Đợt rét lần này là rét ẩm, nền nhiệt thấp cả ngày lẫn đêm kèm mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt. Hôm nay cũng là ngày rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên trên khắp miền Bắc trong mùa đông năm nay.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục