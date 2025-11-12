Mastercard tiên phong giải pháp thanh toán không mật khẩu, không số thẻ tại châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030

Ngày 12/11/2025, Mastercard công bố tham vọng lớn tại Singapore FinTech Festival: Đến năm 2030, trải nghiệm mua sắm trực tuyến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ không cần mật khẩu hay số thẻ. Hiện nay, hơn một phần ba lượt giao dịch Mastercard trên toàn cầu đã được mã hóa, nhưng để đạt được mục tiêu nói trên tại thị trường thương mại điện tử lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới - được dự báo vượt 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030 - cần có sự hợp tác từ toàn bộ ngành công nghiệp.

Do đó, Mastercard kêu gọi các ngân hàng, nhà bán lẻ, ví điện tử và các đối tác công nghệ cùng hợp lực triển khai các giải pháp thanh toán an toàn, được token hóa và xác thực bằng sinh trắc học. Việc áp dụng những công nghệ này giúp loại bỏ thao tác nhập số thẻ và mật khẩu tĩnh thủ công, từ đó mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và bảo mật hơn cho người tiêu dùng.

Tiếp nối thành công tại Ấn Độ - nơi Mastercard hợp tác với cơ quan quản lý, ngân hàng và nhà bán lẻ để đạt được mức độ token hóa gần như hoàn toàn các giao dịch thương mại điện tử - giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai toàn diện tại Singapore, Malaysia và Việt Nam vào năm 2027. Đây là các thị trường chính thúc đẩy quá trình số hóa nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ thanh toán số dự kiến chiếm 94% tổng giao dịch thương mại điện tử với giá trị thị trường ước tính đạt 325 tỷ USD vào năm 2028.

Sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán trực tuyến cũng đặt ra không ít thách thức. Tình trạng gian lận trong các giao dịch không sử dụng thẻ vật lý cao gấp 7 lần so với thanh toán tại cửa hàng, với tổng thiệt hại toàn cầu dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2029. Trong khi đó, 8 trong số 10 khách hàng bỏ giỏ hàng, gần một nửa trong số đó cho biết họ khó chịu vì khâu thanh toán phức tạp. Giải pháp của Mastercard là thay thế mật khẩu và số thẻ bằng các token bảo mật kết hợp xác thực sinh trắc học trên thiết bị, giảm bớt rào cản thông qua giải pháp Click to Pay và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng trên mọi thiết bị và nền tảng.

Minh chứng trong từng giao dịch

Tại những nơi công nghệ token hóa được triển khai, tỉ lệ chấp nhận đã tăng đến 6%, mang lại thêm hơn 2 tỷ USD doanh thu mỗi tháng cho các nhà bán lẻ . Hiệu quả mang lại rõ ràng: nhà bán lẻ ghi nhận quá trình thanh toán nhanh hơn, đáng tin cậy và an toàn hơn, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh số; người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm thanh toán chỉ qua một bước duy nhất và tránh được việc quên mật khẩu hoặc bị từ chối giao dịch ; ví điện tử được tích hợp liền mạch, mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán đơn giản và bảo mật tại hơn 150 triệu điểm chấp nhận Mastercard trên toàn cầu.

“Tầm nhìn của Mastercard rất đơn giản: không mật khẩu, không nhập thông tin thẻ theo cách thủ công và không có bất kỳ rào cản nào. Bằng sự kết nối liên ngành, Mastercard thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng token hóa và khóa thanh toán (passkeys) để tạo ra trải nghiệm đơn giản, an toàn cho các giao dịch thanh toán không sử dụng mật khẩu. Nhờ đó, tỷ lệ chấp nhận thanh toán tăng lên, tỷ lệ gian lận giảm xuống và mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn cho hàng triệu người tiêu dùng. Các đối tác tham gia vào quá trình chuyển đổi này sẽ góp phần định hình tương lai của thương mại thông minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Sandeep Malhotra - Phó Chủ tịch Điều hành, Mảng Thanh toán Cốt lõi khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mastercard chia sẻ.

Bước tiến tiếp theo trong ngành

Giống như việc thanh toán từng chuyển mình từ tiền mặt sang kỹ thuật số, bước phát triển tiếp theo sẽ là chuyển đổi từ kỹ thuật số sang thông minh - được hỗ trợ bởi AI, dữ liệu và mạng lưới liên kết. Những đột phá trong công nghệ token hóa và xác thực đang mở đường cho hình thức mua sắm ứng dụng AI, nơi mà những trợ lý số hóa đáng tin cậy sẽ thực hiện việc mua sắm và chi trả thay cho người tiêu dùng. Công nghệ token hóa và passkeys không phải là đích đến cuối cùng mà là nền tảng cho một tương lai thông minh hơn, bảo mật hơn, giúp mở khóa những cơ hội mới cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tiếp nối đà tăng trưởng toàn cầu

Lộ trình phát triển này được xây dựng dựa trên việc Mastercard công bố Dịch vụ Payment Passkeys trên toàn cầu, mà khởi điểm là tại Ấn Độ. Tại đây công ty hợp tác với các ngân hàng và nhà bán lẻ hàng đầu ra mắt quy trình thanh toán bằng xác thực sinh trắc học trên thiết bị cho hàng triệu người mua sắm. Thành công đó đã chứng minh cho việc passkeys có thể vừa tăng cường tính bảo mật vừa đơn giản hóa trải nghiệm người dùng - đồng thời tạo tiền đề cho tầm nhìn 20230 của Mastercard trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.